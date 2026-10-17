Графік відключень світла на 17 жовтня від АТ «Тернопільобленерго»

У суботу, 17 жовтня, на території Тернопільської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго» з посиланням на вказівку НЕК «Укренерго».

Дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, та переглянути актуальний графік можна на офіційному сервісі «Тернопільобленерго».

Енергетики попереджають, що протягом доби графік може змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями на офіційному сайті компанії.