росія атакувала енергооб’єкти у 10 областях України: серед них Тернопільщина

Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в десяти областях України. Через удари частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Під ударом опинилися енергооб’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для понад 500 тисяч споживачів. Водночас ремонтні роботи тривають. Їх ускладнюють повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів.

Крім того, через мережеві обмеження, спричинені попередніми атаками, сьогодні в низці регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Також в усіх областях застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.