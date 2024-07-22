Гроші за «вподобайки» та викуп товарів: працівники поліції застерігають громадян від афер

Жителька Тернопільщини стала жертвою шахрайської схеми під виглядом онлайн-заробітку. Намагаючись покращити своє фінансове становище, жінка втратила майже 40 000 гривень.

Оголошення про заробіток в інтернеті 35-річній мешканці Тернопільського району надійшло від невідомого в одному із месенджерів. Незнайомець запропонував жінці платити кошти за «вподобайки» та за викуп товару. Основна умова – необхідно вкласти свої кошти, які їй пообіцяли повернути згодом з відсотками. Проте у результаті потерпіла не отримала ніякого прибутку і втратила ще й свої заощадження. А це – майже 40 000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та застерігають жителів області не довіряти незнайомцям. Будьте обережні з обіцянками легкого заробітку. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Не існує такої роботи, де ставлять «вподобайки» і отримують за це гроші. Також варто бути обережним до роботи із викупом товару на певних сайтах. За такими пропозиціями теж стоять шахраї. Обов’язково застережіть своїх близьких, рідних від таких афер.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.