Військовому, який у Тернополі застрелив прикордонника через ревнощі, повідомили про підозру

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 36-річному військовослужбовцю військової частини ЗСУ за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього у один із готелів Тернополя.

Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув.

У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

Довідково: санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.