23:19 | 22.07.2024
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Графік відключень світла 23 липня на Тернопільщині

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💡 У вівторок, 23 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

 

 ➡️00:00-01:00  3 черга

 ➡️00:00-04:00  2 черга

 ➡️01:00-05:00  1 черга

 ➡️04:00-08:00  6 черга

 ➡️05:00-09:00  5 черга

 ➡️08:00-12:00  4 черга

 ➡️09:00-13:00  3 черга

 ➡️12:00-15:00  2 черга

 ➡️13:00-16:00  1 черга

 ➡️14:00-17:00  6 черга

 ➡️15:00-18:00  5 черга

 ➡️16:00-19:00  4 черга

 ➡️17:00-20:00  3 черга

 ➡️18:00-21:00  2 черга

 ➡️19:00-22:00  1 черга

 ➡️20:00-23:00  6 черга

 ➡️21:00-24:00  5 черга

 ➡️22:00-24:00  4 черга  

 ➡️23:00-24:00  3 черга  

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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