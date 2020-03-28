Хто такий підприємець Подоляк, фірмам якого віддають майже всі тендери?

Чому конкурс на державні закупівлі вже не вперше виграла фірма, яка пропонує найвищу ціну? Невже тільки столичні представники можуть обслуговувати освітні та медичні заклади області? Це ми й спробували з’ясувати.

Конкурс на встановлення протипожежного устаткування в Скалатському ліцеї відбувся 17 березня 2020 року. Зареєструвалися на нього 7 учасників, серед яких тернопільські компанії, одна львівська і один київський підприємець.

Фірми встановили вартість замовних робіт від 100 тис.грн. до 230 тис.грн. Вирізнявся на фоні конкурентів лише столичний підприємець Михайло Подоляк, який за ці роботи запросив значно більше: 850 тис.грн.

Звідки така ціна, спитаєте? Нам теж цікаво. Тим більше, що площа цього об’єкту 1628 м.кв. Для порівняння, пожежну систему в Борщівському профліцеї з більшою площею 1840 м.кв., також декілька тижнів тому оцінено на конкурсі в 590 тис.грн.

Далі ще цікавіше. У ході торгів всіх, крім одного, учасників (в тому числі й управління поліції охорони Тернопільської області, яке, до речі, ставило найменшу вартість робіт 99 780 грн.) дискваліфіковано, бо начебто подана ними тендерна документація не відповідає вимогам. Правда, дивно, що одразу у всіх учасників.

То ж впевнену і беззаперечну перемогу в цих торгах здобуває ФОП Подоляк Михайло Степанович, зареєстрований у м. Вишневе, Київської області. Саме він й поставив найвищу, аж у 8 разів більшу, ніж в тернопільських учасників, ціну (див. фото ).

Хто ж цей таємничий підприємець, що буквально на блюдці отримав таку суму на монтаж протипожежного устаткування в ліцеї? Як ми вже сказали, зареєстрований він на Київщині; основний вид діяльності – електромонтажні роботи (https://www.facebook.com/ michel.podoliak). Колектив у цього ФОПа невеликий: Лащ Б.М., Наумчук С.О., Олійник Б.Є., Пежинський В.С. Прізвища цих людей ми написали не просто так. З цих же працівників складається й інша фірма, яка бере участь в тендерах, і на Тернопільщині в тому числі.

Ось керівник робіт на фірмі Подоляка – Богдан Лащ зареєстрований ще й як власник іншого підприємства. Працівниками на ньому є ті ж його колеги, що й в Подоляка: Наумчук, Олійник, Пежинський (див. фот). Саме ці особи регулярно беруть участь в торгах по монтажу систем протипожежного захисту на тернопільських об’єктах. При цьому «змагаються» з незмінними «партнерами» ТОВ “АЛЬТІС-ДИЗАЙН” та ТОВ “СКМ МОНТАЖ”, де в результаті виграє потрібний їм учасник. От наприклад, ФОП Лащ нещодавно виграв тендер на капремонт протипожежної системи у відділенні університетської лікарні і ще один – на встановлення протипожежної системи в психоневрологічній лікарні (до речі, кошторис останньої склав 1 633 525 грн.) (див. фото нище).

Трішки менше мільйона, але теж немало – 735 тис.грн та 859 тис.грн виграв ФОП Подоляк на конкурсах по пожежному захисту в корпусі університетської лікарні та драмтеатру. Але ці тендери відбулися і затвердили переможця з явним грубим порушенням: пан Михайло був на них єдиним учасником (див. фото нище), що суперечить законодавству.

Якщо ж відстежити більшість тендерів за участю Подоляка і його підопічного Лаща – найчастіше зустрічаємо навколо них ще одну фірму: ТОВ «Укртехнобез» (в якому, як пише на facebook-сторінці пана Михайла, він й працює), теж зареєстровану в м.Вишневе. І також працюють у цьому підприємстві – ті самі кілька осіб, що й у двох вищезгаданих (див. фото нище).

Ця компанія в тендерах присутня вже не один рік, і виграла конкурси на обслуговування таких об’єктів Тернопільщини як Заліщицьке училище, Теребовлянський НВК, Кременецький профліцей, Почаївський психоневрологічний будинок інтернат, Петриківський будинок-інтернат, Тернопільські: інститут післядипломної педосвіти, обласний будинок дитини, філармонія, обласна універсальна наукова бібліотека.

Судячи із дат цих тендерів, напрошується висновок: “Укртехнобез” легко вигравав більшість конкурсів в нашому регіоні, допоки на ці торги не почали заходити інші фірми з Тернополя і області. А вже в останні роки почалася ось ця вакханалія: створення аналогічних фірм на тих же осіб, безпідставні дискваліфікації тернопільських учасників (в результаті чого й вигравали вищезгадані київські “герої”), а нерідко, коли перемогу вже майже віддавали місцевим – тендер раптом скасовували без вагомих на те причин. Невже в такий спосіб столичні монополісти не витримували конкуренцію фірм з нашої області?

Як бачимо, всі вищевказані об’єкти, працювати з якими виграли право ці київські підприємці, підпорядковані Тернопільській обласній раді. Тому хотілося б почути пояснення керівництва облради і профільних відділів: чому в тендерах на обслуговування державних об’єктів (переважно медичних та освітніх) виграють, а нерідко й єдині беруть участь, виключно ці три учасники, які, як ми з’ясували, тісно пов’язані один з одним, а точніше з Михайлом Подоляком? Від правоохоронних органів цікаво дізнатися, чому вони не реагують на порушення, якщо в “тендері” бере участь лише один учасник, якому, без ніяких змагань, й віддають право проводити роботи? Тим більше, на такі об’єкти ці підприємці отримують чималі суми з нашого бюджету, тоді як зареєстровані не в Тернопільській області, а отже, й податки сплачують не в місцеву казну, а в столичну.

І наостанок ще один вагомий доказ. Контактні дані як підприємця Лаща, так і «Укртехнобез» ведуть до того ж пана Подоляка: робочий e-mail «Укртехнобезу» m.podoliak@ukr.net – говорить сам за себе, а його номер телефону точно збігається з телефоном ФОП Лаща Богдана Миколайовича (див. фото нище).

P.S. Напередодні публікації цього матеріалу нам стало відомо, що Михайло Подоляк подав скаргу в Антимонопольний комітет на тендер по пожежній сигналізації в Борщівському профліцеї. Там йому не сподобалося, що перемогу віддали не йому, а іншому учаснику. І не зупиняє пана Подоляка те, що на цей об’єкт він встановив удвічі більшу ціну, ніж його колеги, зокрема, переможець торгів. Що ж, побачимо, чи й Антимонопольний комітет підіграє цьому підприємцю, чи все таки рішення буде справедливе.