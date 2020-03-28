13:25 | 28.03.2020
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Новини Тернополя 

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано вісім летальних випадків від коронавірусу

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свічка,

За минулу добу зареєстровано три летальні випадки від коронавірусної хвороби: 1 у Рівненській області, 1 у Сумській області, 1 в Івано-Франківській області (пацієнт помер раніше, проте вчора випадок було підтверджено лабораторно).

МОЗ висловлює співчуття рідним померлих.

Раніше в Україні померло 5 осіб від коронавірусної хвороби. Переважно це люди літнього віку або пацієнти, які тривалий час займалися самолікуванням і занадто пізно звернулися до лікарів.

 

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