Історія тривалістю майже 3 роки, – відреставрована скульптура святого Роха повернулася на свій п’єдестал

Історія тривалістю майже 3 роки щодо реставрації скульптури святого Роха 1795 року в містечку Залізці (Заложці) майже підійшла до фінішу! Повідомляє директор Василь Ільчишин.

У 2021 році з ініціативи чоловіка були здійснені домовленості із Instytut Polonika щодо реставрації кількох скульптур на території Залозецької громади.

Але війна внесла свої корективи…. І все ж таки процес реставрації запустили у 2023 році. Тоді між Залозецькою територіальною громадою за підтримки голови Андрій Нога Залозецького краєзнавчого музею Instytut Polonika

І ось нещодавно було її повернуто вже у відреставрованому вигляді на її історичне місце. Вже на місці спеціалістами було відремонтовано та реставровано високий постамент, а після встановлення самої скульптури законсервовану цілісну композицію спеціальними розчинами які вбережуть в майбутньому її від атмосферних опадів, солей, та моху.

Попереду ще роботи із лікування трьохсотлітніх лип, до яких будуть залученні дендрологи, що залікують трухляві щілини дерев і дадуть липам прожити ще не одну сотню років! Принагідно хочу подякувати Piotr Maślanka Надя Луцик