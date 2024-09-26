13:59 | 26.09.2024
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Історія тривалістю майже 3 роки, – відреставрована скульптура святого Роха повернулася на свій п’єдестал

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Історія тривалістю майже 3 роки щодо реставрації скульптури святого Роха 1795 року в містечку Залізці (Заложці) майже підійшла до фінішу!  Повідомляє директор  Василь Ільчишин.

У 2021 році з  ініціативи чоловіка були здійснені домовленості із Instytut Polonika щодо реставрації кількох скульптур на території Залозецької громади.

  • Але війна внесла свої корективи…. І все ж таки процес реставрації запустили у 2023 році. Тоді між Залозецькою територіальною громадою  за підтримки голови Андрій Нога і за посередництвом Залозецького краєзнавчого музею та із фондом Instytut Polonika був підписаний договір щодо реставрації скульптури Роха. Того ж року скульптуру було перевезено у майстерню в м. Львів на реставрацію.

І ось нещодавно було її повернуто вже у відреставрованому вигляді на її історичне місце. Вже на місці спеціалістами було відремонтовано та реставровано високий постамент, а після встановлення самої скульптури законсервовану цілісну композицію спеціальними розчинами які вбережуть в майбутньому її від атмосферних опадів, солей, та моху.

  • Попереду ще роботи із лікування трьохсотлітніх лип, до яких будуть залученні дендрологи, що залікують трухляві щілини дерев і дадуть липам прожити ще не одну сотню років! Принагідно хочу подякувати Piotr Maślanka за невтомну працю, фахову реставрацію і співпрацю! Надя Луцик за всебічну підтримку, логістику, допомогу та комунікацію! Разом ми сила!

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