Віра та сподівання жевріли до останнього, але… біль війни обриває усі надії… У Скориківській громаді, знову, згасло молоде життя, ми втратили ще одного Героя-Захисника – ГЕЛЯСА АНДРІЯ ІВАНОВИЧ 25.04.1986 р.н., із села Щаснівка, повідомляють у селищній раді.

Андрій був призваний на військову службу у квітні 2022 року та в ході ведення важких бойових дій на Донеччині, 30 травня 2022 року, загинув.

Усі ці важкі і такі сподівальні 2 роки рідні нашого Героя, друзі, односельчани з надією вірили та чекали на щасливу звісточку від Андрія… Але прийшло сповіщення про непоправну втрату, яскрава зірка зникла з небокраю…

Слів замало, бо материнське серце розривається від пекучого болю. Уся родина, уся громада у важкій скорботі. Наше небесне військо поповнилося молодим, відважним Ангелом-Захисником!

Андрій навіки в нашій пам’яті, назавжди у строю!

Щирі співчуття матері, родині, усім близьким Героя!

Вічна наш слава і світла пам’ять Герою -Захиснику!