Кохається у квітах: талановита тернополянка Ірина Олещук створює вишукані композиції

Тернопільська флористка Ірина Олещук з сухоцвітів та живих квітів вміє створювати букети для будь-якого свята.

Жінка уміло висушує кожну квітку, яку знайде під час прогулянки чи придбає в магазині. Може додати до пелюсток трішки штучних барв – і з сушеної краси можна формувати композиції.

Як розповіла талановита тернополянка, квіти – краса як довговічна, так і в’януча. Пишні голівки троянд, айстрів, жоржин, лілій, ромашок, гладіолусів та інших квітів гарно виглядають як у великих вазах, так і маленьких слоїчках, як у коробочках зі солодощами, так і в декоративних кошиках. Головне – вдало скомпонувати.

— Основний мій фах – флористика. Укладаю в одному з тернопільських магазинів різноманітні композиції з квітів. Також люблю формувати букети зі сухих квітів. От, буває, влітку прогулююся полями в області. По дорозі трапляється немало тендітних і пишних квіточок, які прихоплю з собою. Деякі сухі квіти привозять до нашого магазину. От і з такого збору формую букетики. Пелюстки можна підфарбувати барвниками для тканини абро аерозолями, аби додати сухоцвітів додаткових барв. Ті квіточки, які знаходжу в полях, ставлю у вазу без води у затінене приміщення, аби пелюсточки та листочки розправилися. Ось квітки у мене добре підсохнуть – і можна брати до букету. В деяких рослин пелюстки можуть опадати чи не мати гарного вигляду після сушки. Наприклад, коли засушую троянди, пелюстки попередньо обриваю. Натомість наповнюю квітколоже пишними травами, які мають приємний вигляд, не згірше справжніх пелюсток, — поділилася Ірина Олещук.

Жінка підмітила, що засушені квіти – прикраса будинку, яка постоїть у вазі довго. З декількох засушених квіток можна створювати вишукані композиції, роблячи приміщення більш затишним і барвистим.

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