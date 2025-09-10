Цього року осінь радує теплою погодою, але традиційний сезон застуд не оминув нас. Останнім часом кількість пацієнтів з ознаками застуди, грипу та COVID-19 в медичних установах збільшилася. Хоча ситуація залишається стабільною, лікарі радять бути особливо уважними до свого здоров’я та звертатися до лікаря при перших симптомах. Вакцинація, профілактика та своєчасне лікування — це кроки до того, щоб пройти цей осінній сезон без труднощів.

Ми поспілкувалися з Надією Керничною, завідувачкою амбулаторії ЗПСМ №14, сімейною лікаркою, щоб дізнатися про поточну ситуацію з ГРВІ та отримати поради щодо профілактики та лікування.

Як ви оцінюєте останні дані щодо зростання кількості хворих на ГРВІ на Тернопільщині?

“Захворюваність на ГРВІ цього року зросла, але загалом показники нижчі, ніж минулого року. В Україні кількість захворілих менша на 65%. У загальному статистика захворюваності на 58,7% нижча за епідпоріг”, — зазначає Надія Кернична.

Як відрізнити ГРВІ від COVID-19 чи інших вірусних інфекцій?

“ГРВІ, грип та COVID-19 мають схожі симптоми, але є й важливі відмінності. COVID-19 викликається коронавірусом і характеризується підвищенням температури до 37-37,5°C, сухим кашлем, втому, болем у горлі, головним болем, втратою нюху чи смаку. Грип, на відміну від COVID-19, викликає високу температуру (38°C і вище), ломоту в тілі, сухий кашель, головний біль і розвивається дуже швидко. Застуда має менш виражені симптоми, такі як чхання, закладений ніс, біль у горлі та підвищення температури, і зазвичай не потребує специфічного лікування”, — пояснює лікарка.

Як відрізнити коронавірус, грип та застуду?

“Коронавірус, грип і застуда викликаються різними вірусами, але мають схожі симптоми. COVID-19 може проявлятися втратою смаку чи нюху, чого не спостерігається при грипі чи застуді. Грип часто супроводжується високою температурою та ломотою в тілі, а застуда, як правило, має більш легкі симптоми, такі як чхання та закладений ніс”, — додає Надія Кернична.

За яких ознак пацієнта госпіталізують при ГРВІ?

“ГРВІ зазвичай не потребує госпіталізації. Якщо висока температура тримається кілька днів, пацієнт має залишатися вдома. Однак якщо з’являються симптоми, як-от задишка, біль у грудях, зниження пульсу, порушення свідомості, синюшність шкіри або кровохаркання, потрібно негайно звернутися до лікаря. Це може свідчити про ускладнення та потребу в госпіталізації”, — зауважує лікарка.

Що радите робити мешканцям області для профілактики ГРВІ?

“Найефективніші заходи профілактики включають регулярне миття рук, використання антисептиків, уникання скупчень людей, провітрювання приміщень, використання зволожувачів повітря, достатній сон, збалансоване харчування та фізична активність”, — радить лікарка.

Чи варто зараз вакцинуватися проти грипу або COVID-19?

“Так, вакцинація є рекомендованою, особливо для людей, які входять до груп ризику: медичних працівників, вчителів, вагітних, людей похилого віку та пацієнтів з хронічними захворюваннями. Вакцини є безпечними і допомагають знизити ризик зараження, а також запобігти ускладненням”, — зазначає Надія Кернична.

Яких помилок під час домашнього лікування пацієнти роблять найчастіше?

“1) Недооцінка важливості відпочинку. Перенесення хвороби на ногах може призвести до серйозних ускладнень. 2) Недостатнє вживання рідини — важливо пити багато теплої рідини. 3) Неправильне застосування медикаментів, комбінування препаратів може викликати побічні ефекти. 4) Безконтрольний прийом антибіотиків — це не лише безглуздо, але й небезпечно. 5) Ігнорування симптомів і зволікання з візитом до лікаря”, — попереджає лікарка.

Чи ефективні зараз наявні вакцини проти грипу та COVID-19 для запобігання ускладненням?

“Вакцинація значно знижує ризик важкого перебігу захворювання, ускладнень і госпіталізації. Вона також зменшує ймовірність розвитку серйозних ускладнень, таких як пневмонія або серцева недостатність”, — стверджує Надія Кернична.

Коли найкращий час робити щеплення проти грипу?

“Найкращий час для вакцинації від грипу — це вересень, але якщо ви не встигли вакцинуватися, можна зробити щеплення протягом усього сезону. Вакцинація не ослаблює імунітет, а навпаки — зміцнює його”, — радить лікарка.

Чи можна поєднувати щеплення проти грипу та COVID-19 одночасно, чи потрібен інтервал?

“Так, вакцинуватися від грипу та COVID-19 можна в один день, при цьому щеплення слід робити в різні руки. Існує наукове підтвердження того, що ці вакцини можна поєднувати без шкоди для організму”, — пояснює Надія Кернична.

Які групи населення мають пріоритет для вакцинації цього сезону?

“Пріоритет для вакцинації мають медичні працівники, вагітні жінки, діти від 6 місяців до 5 років, люди старше 60 років та особи з хронічними захворюваннями, такими як серцеві, легеневі хвороби, діабет, ВІЛ. Також рекомендується вакцинувати працівників освіти та тих, хто контактує з великою кількістю людей”, — додає лікарка.

Чи є протипоказання для вакцинації дітей та дорослих у цьому періоді?

“Протипоказанням до вакцинації від COVID-19 є лише серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад, анафілактичний шок. Також не рекомендується робити щеплення за температури тіла вище 38°C”, — пояснює Надія Кернична.

Наскільки вакцина допомагає уникнути госпіталізації у разі зараження?

“Вакцинація значно знижує ризик госпіталізації та важкого перебігу захворювання. Навіть якщо людина захворіє, перебіг хвороби буде легшим, а ймовірність госпіталізації суттєво зменшиться. Вакцинація формує імунітет, що допомагає організму боротися з інфекцією”, — підсумовує лікарка.