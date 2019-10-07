У церкві Тернополя розпочали новий навчальний рік особливої школи

5 жовтня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Тернополі відбулося урочисте відкриття навчального року Катехитичної школи ім. Блаженного Василія Величковського.

Все розпочалося зі святкової молитви до Пресвятої Богородиці і благословення учасників Катехитичної школи, який провів настоятель церкви о. Василь Ліниця, редемпторист.

Небесним покровителем цього року для Катехитичної школи вибрали ім’я блаженного Василія Величковського, з життя якого діти та молодь будуть черпати добрий приклад для наслідування незламної віри та любові до Бога і нашої Небесної Покровительки Богородиці.

У проповіді отець настоятель наголосив на тому, «що для святості потрібно багато працювати і молитись» і навів приклад святих, зокрема блаженного Василія Величковського, який пожертвував своїм життям заради служіння для Христа. У святковій молитві діти склали віночок прохань до Богородиці: за мир в країні, за воїнів АТО, за батьків, за братика і сестричку, вчителів-катехитів та священників.

Свято завершилося солодким частуванням та спільним обговоренням з батьками і вчителями розкладу занять та гуртків на новий навчальний рік.

У Катехитичній школі ім. блаженного Василя Величковського діти зможуть зростати у дусі християнської віри та знань, а також розвивати творчі таланти і здібності. Це буде школа христових правд та заповідей, де на основі біблійних історій та цікавих життєвих прикладах вихованці формуватимуть свою світоглядну позицію.

Анна Мелимука-Бенько

Розпорядок занять Катехитичної Школи ім. Блаженного Василя Величковського

Навчання у Катехитичній школі розпочнеться з 12 жовтня

І група

Катехизація дітей віком 6-7 років

Субота 10.30-11.15

Катехит с. Миколая, ЗСПР

ІІ група

Катехизація дітей віком 8-9 років

Підготовка до першої св. Сповіді

Та Урочистого Св. Причастя

Субота 11.30-12.15

Катехит-педагог п. Анна

ІІІ група

Катехизація дітей віком 10-12 років

Субота 12.30-13.15

Катехит-педагог п. Анна

ІV група

Катехизація для юнаків та дівчат

П’ятниця 19.00

о. Зміцєр (духівник молодіжної спільноти «Світло Марії»)

Батьківські студії

Зустрічі для батьків

Тематичні екскурсії

Зустріч за кавою з цікавими людьми

о. Василь (настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці)

Світлиця талантів

Розвиток творчих здібностей: співи, малювання, християнські ігри, майстер-класи, перегляд дитячих мультфільмів та різноманітні гуртки.

Місце проведення занять:

катехитичні класи церкви Успіння Пресвятої Богородиці

Чекаємо на вас!