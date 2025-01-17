Комісію не допустили до опису майна Почаївської лаври

Комісію, яка проводить опис майна в комплексі споруд Почаївської лаври, які належать державі, не допускають до роботи представники лаври разом з адвокатами. Про це Суспільному повідомила заступниця голови комісії — представниця Міністерства культури Ольга Рутковська.

За її словами, викликали слідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати факт перешкоджання представниками Почаївської лаври комісії до державного майна, яке хочуть дослідити.

“Сьогодні, 17 січня 2025 року, за домовленістю з Почаївської Свято-Успенською лаврою, прибули представники держкомісії з інвентаризації майна разом з представником БТІ. На вході до дзвіниці ми зустріли представників Почаївської лаври, які письмово заявили про те, що вони не дають доступу до об’єкту державного майна, який є пам’яткою національного значення. Вони не хочуть, щоби комісія вела свою роботу з інвентаризації майна. Мало того, була викликана слідчо-оперативна група з цього питання безпосередньо головою комісії, який є директором Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Наша комісія склала відповідні заяви про те, що нам не дають можливість виконати свою роботу. Цей факт є кричущим, тому що безпосередньо порушують законодавство і право представників центрального органу охорони культурної спадщини потрапити до об’єкту культурної спадщини, мало того, до об’єкту державної власності. Комісія продовжить свою роботу, правоохоронні органи з’ясовують всі обставини цієї ситуації і їм дадуть оцінку”, — сказала Ольга Рутковська.

У відділі комунікацій головного управління Нацполіції області повідомили Суспільному, що звернення комісії з інвентаризації зафіксували і зараз з’ясовують всі обставини.

Нагадаємо, комісія розпочала роботу у грудні минулого року. Це продовження червневої перевірки мінкульту, розповіла Ольга Рутковська. 15 січня, під час інвентаризації Успенського собору прийшли представники Почаївської лаври. Серед них ієродиякон Питирим. Тоді він прокоментував:

“На даний момент міністерство культури самоусунулося від визначення правосуб’єктності сторони договору, тому в нас відбуваються такі визначні моменти: хто є правонаступником після Держбуду? До цього визначення ми хотіли б урегулювати спочатку, а також хочемро сказати, що за договором ми є балансоутримувачами, тому інвентаризацію може проводити або власник, який має виготовляти технічні паспорти, або власник майна, або користувач майна. Ось. І в нас зараз також йде момент визначення між лаврою і ДІАЗом — заповідником, також є правові правовідносини, яке право має заповідник виконувати ті чи інші дії на території нашої лаври.

Також зазначаємо, що за пунктом договору 3.6 — є такий важливий момент, що ми маємо допускати власника майна контролювати цільове призначення самого майна. Ми його виконуємо і за цільовим призначенням майно використовується. Хочемо зараз врегулювати наші правові стосунки. Ми не проти контролю за цільовим призначенням майна, за інвентаризацію”, — зазначив ієродиякон Питирим.