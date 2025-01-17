Злочинець Віталій Стержанов засуджений у Тернополі за катування полонених захисників Азовсталі

Тернополі за матеріалами СБУ заочно засуджено начальника російської катівні, в якій утримували полонених захисників Азовсталі.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 14 років позбавлення волі засуджено керівника виправної колонії у окупованому ворогом селі Вальянівське, що на Луганщині, в якій росіяни незаконно утримували українських військовополонених.

У червні 2022 року окупанти перевели з Оленівки у «Свердловскую исправительную колонию» ув’язнених оборонців заводу Азовсталь.

На той час ця колонія входила до структури незаконного правоохоронного органу, підконтрольного російській федерації, – т.зв. «Управления исполнения наказаний мвд лнр», який згодом загарбники перейменували в «Управление федеральной службы исполнения наказаний россии по луганской народной республике».

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022 – 2024 років «виправний» заклад окупантів очолював Віталій Стержанов, який ще з 2014 року працював у пенітенціарних закладах, підконтрольних представникам терористичної організації «лнр».

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян колаборант продовжив працювати на окупаційну владу. Він сприяв становленню незаконних російських силових структур, допомагаючи кремлю придушувати український рух опору на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав зрадника винним за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади або займатися діяльністю в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, займатися правоохоронною діяльністю та діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг строком на 14 років.

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук та застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання зрадника.

Викриття та документування злочинів зрадника здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.