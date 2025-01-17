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Увага! Небезпечний тренд у TikTok: застереження для батьків та дітей

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький  звертає увагу на новий тривожний тренд у TikTok, де діти виготовляють вибухові пристрої, використовуючи засоби для прочищення труб. Це не лише вкрай небезпечно, але й може призвести до тяжких травм або навіть втрати життя.

Нагадаємо, до львівської дитячої лікарні св. Миколая протягом тижня госпіталізували трьох дітей, у яких розірвалася саморобна вибухівка. Діти намагались повторити небезпечний челендж з Тік-Току.

📌Чому це небезпечно?

🔹 Хімічні реакції — суміш піротехнічних виробів (петард) та засобу для чищення труб створює сильний вибух, який неможливо контролювати.
🔹 Травми — такі “експерименти” можуть призвести до сильних опіків, ураження обличчя, очей чи рук.
🔹 Психологічні наслідки — навіть “жартівливе” використання таких речовин може травмувати інших дітей і призводити до стресу чи травматичних подій.

📌 Що робити батькам?

1️⃣ Пояснити небезпеку — розкажіть дитині, що цей тренд не лише заборонений, але й реально загрожує життю.

2️⃣ Перевіряти контент — звертайте увагу на те, що дивляться ваші діти в соцмережах.

3️⃣ Бути прикладом — обговорюйте важливість відповідального використання хімічних речовин і піротехніки.

4️⃣ Контролювати доступ — тримайте небезпечні речовини та петарди поза доступом дітей.

📌 Що розповісти дітям?

➡️ Кожен “тренд” у TikTok не вартий ризику для здоров’я чи життя.

➡️ Справжня сміливість — сказати “ні” небезпечним іграм.

➡️ Поділіться, що будь-який експеримент з хімічними речовинами може мати катастрофічні наслідки.

Залишаймося уважними до того, що відбувається навколо нас.

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