Увага! Небезпечний тренд у TikTok: застереження для батьків та дітей
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький звертає увагу на новий тривожний тренд у TikTok, де діти виготовляють вибухові пристрої, використовуючи засоби для прочищення труб. Це не лише вкрай небезпечно, але й може призвести до тяжких травм або навіть втрати життя.
Нагадаємо, до львівської дитячої лікарні св. Миколая протягом тижня госпіталізували трьох дітей, у яких розірвалася саморобна вибухівка. Діти намагались повторити небезпечний челендж з Тік-Току.
Чому це небезпечно?
Хімічні реакції — суміш піротехнічних виробів (петард) та засобу для чищення труб створює сильний вибух, який неможливо контролювати.
Травми — такі “експерименти” можуть призвести до сильних опіків, ураження обличчя, очей чи рук.
Психологічні наслідки — навіть “жартівливе” використання таких речовин може травмувати інших дітей і призводити до стресу чи травматичних подій.
Що робити батькам?
Пояснити небезпеку — розкажіть дитині, що цей тренд не лише заборонений, але й реально загрожує життю.
Перевіряти контент — звертайте увагу на те, що дивляться ваші діти в соцмережах.
Бути прикладом — обговорюйте важливість відповідального використання хімічних речовин і піротехніки.
Контролювати доступ — тримайте небезпечні речовини та петарди поза доступом дітей.
Що розповісти дітям?
Кожен “тренд” у TikTok не вартий ризику для здоров’я чи життя.
Справжня сміливість — сказати “ні” небезпечним іграм.
Поділіться, що будь-який експеримент з хімічними речовинами може мати катастрофічні наслідки.
Залишаймося уважними до того, що відбувається навколо нас.