«Ковідна» лікарня на Тернопільщині вперше за чотири роки придбає нове медобладнання високого класу

Шумська центральна районна лікарня 28 серпня замовила відеоендоскопічну систему вартістю 1,65 млн грн. Товар поставить ТОВ «Нікатор» до 30 вересня цього року.

Медики отримають відеоендоскопічну систему HD-500 китайського виробництва SonoScape Medical Corp. До її комплекту входить відеогастроскоп, відеоколоноскоп, спеціальне джерело світла та процесор обробки зображень. Відеоендоскопічна система HD-500 належить до обладнання експертного класу, вона дозволяє отримувати зображення з розширенням Full HD 1080p. Обладнання використовують для дослідження органів шлунково-кишкового тракту.

За даними Prozorro, це перша велика закупівля медичного обладнання Шумської центральної районної лікарні за останні чотири роки. З інших медичних пристроїв лікарня в травні цього року замовила аналізатор критичних станів за 257 тис. грн. У 2017 року медики отримали автомобіль швидкої допомоги від агрохолдингу «Мрія». А у 2018 році − лапароскопічну хірургічну стійку завдяки тернопільському відділенню Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО та товариствам Червоного Хреста Німеччини і Польщі.

Нагадаємо, з кінця серпня цього року Шумська центральна районна лікарня почала приймати хворих на коронавірус. Раніше пацієнтів направляли до Кременецьку районну лікарню.

Поточну закупівлю відеоендоскопічної системи провели за конкурсною процедурою відкритих торгів. Єдиним конкурентом переможця ТОВ «Нікатор» була підприємиця Катерина Семикрас.

Під час аукціону конкуренти не знижували своїх пропозицій, однак ціна компанії «Нікатор» була на 44,8 тис. грн дешевшою.

Компанія «Нікатор» зареєстрована 2012 року в Києві. Спеціалізується на продажі медичного, лабораторного обладнання та інших медичних товарів. Власником та водночас директором фірми є мешканець Донецької області Ігор Кушнірук.

Протягом 2019-2020 років підприємство «Нікатор» отримало державних замовлень на 43 млн грн, в основному на постачання медичного обладнання.