«Сила Людей» офіційно висунула кандидатів у депутати Тернопільської міської ради та кандидата на посаду Тернопільського міського голови

Тернопільська команда «Сила Людей» офіційно під час відкритої партійної конференції висунула кандидатів у депутати Тернопільської міської ради та кандидата на посаду Тернопільського міського голови!

Так, на вибори, що відбудуться 25 жовтня, «Сила Людей» в Тернополі висуває максимально можливу кількість кандидатів – 42!

Іван Сороколіт – двічі депутат Тернопільської міської ради, що здобував найбільшу підтримку від виборців на минулих виборах, успішний підприємець, громадський діяч, член політради партії «Сила Людей». Боротися за посаду міського голови Тернополя від «Сили Людей» буде

Окрім цього 15 вересня відбулася конференції Тернопільської обласної організації «Сила Людей», на якій партійці прийняли рішення про висунення кандидатів до Бережанської, Борщівської, Заліщицької та Бучацької міських рад. Також прийняли рішення про висунення кандидатів до Товстенської селищної ради.

Кандидатом на посаду голови Бережанської міської ради від «Сили Людей» висунули В’ячеслава Вереха , на посаду голови Борщівської міської ради балотується Віктор Голубець. На посаду Товстенського селищного голови балотується Оксана Микиташ. Також обласна конференція підтримала самовисуванця на голову Бучачацької міської ради Петра Чорноту.

Найближчим часом планується також висунення списків кандидатів від «Сили Людей» до Тернопільської обласної та районної рад.