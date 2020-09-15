Апарат променевої терапії для онкохворих оновлять під особисті гарантії очільника області Володимира Труша

Онкохворих жителів області не припиняли лікувати шляхом променевої терапії. Про це повідомив головний лікар обласного клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот.

Єдиний в області апарат кобальтового опромінення «TERABALT-100» працює, щоправда, не на повну потужність. Однак питання з його перезарядкою вирішиться уже найближчими днями.

Нагадаємо, нещодавно голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук заявив, що лікувальний заклад не надає допомогу пацієнтам через несправний апарат променевої терапії, який потребував перезарядки.

Вартість робіт – 9,5 млн. грн.

Майже половину цієї суми – 4 млн грн. – депутати обласної ради виділили під час внесення змін до обласного бюджету на пленарному засіданні 6 липня.

До цього рішення було чимало зауважень. Зокрема, через незбалансованість бюджету, розрив якого становив приблизно 30 млн. грн.

Згодом депутати самі ж визнали це рішення неправомірним.

Поряд з тим, керівництво обласної ради перетворило найбільш вразливу категорію жителів області на засіб маніпуляції, заявивши, що ці пацієнти не отримують необхідного лікування через відсутність фінансування.

15 вересня обласний онкологічний диспансер відвідав голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

З’ясувалося, що питання з перезарядкою апарату не знаходить вирішення уже понад рік, а виділеної обласною радою суми однаково не вистарчає на заміну необхідних деталей.

– Джерело живлення апарату кобальтового опромінення «TERABAL-100» потребує заміни кожних п’ять-сім років. Рекомендована заміна мала відбутися у 2019 році. Я звертався 6 разів до Тернопільської обласної ради впродовж півтора року щодо необхідності перезарядки апарату, але питання не вирішувалося. Дуже швидко на цю проблему відреагував голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, – розповів головний лікар обласного клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот.

Очільник області поспілкувався з представниками єдиного в Україні державного підприємства «ІЗОТОП», яке займається обслуговуванням медичного обладнання такого взірця. Підприємство погодилося перезарядити апарат кобальтового опромінення під особисті гарантії голови адміністрації. Сьогодні голова облдержадміністрації надав керівнику медзакладу гарантійний лист, завдяки якому держпідприємство зможе розпочати заміну джерела енергії.

Спеціалісти здійснять перезарядку до кінця вересня.

– Твердо переконаний, що жителі області, особливо ті, які борються з важкими захворюваннями, мають отримувати необхідну допомогу і в жодному випадку не бути засобом маніпуляції. Вважаю, цинічним прикриватися важкохворими людьми для політичного піару. Життя людей є найбільшою цінністю. І ми робимо все, аби його зберегти. І поки Тернопільська обласна рада півтора року намагається профінансувати ці роботи, я готовий надати особисті гарантії, аби питання надання медичної допомоги вирішилося якнайшвидше, — заявив Володимир Труш.