Тінь бравого вояка Швейка на станції Чортків

Так-так, то – не помилка! Адже галицькі маневри Швейка, комічного героя книги видатного чеського письменника Ярослава Гашека, відбуваються під час Першої світової війни в тодішній Австро-Угорщині і власне в межах Галицької трансверсальної залізниці, до якої входила й новозбудована станція Чортків, – пише сайт міста.

Ось це давнє фото – у двох ракурсах: мить прибуття до Чорткова першого потяга.

А історія нашої станції така.

Рік відкриття її – 1896-й. Будівництво було розпочато 1884 року в зв’язку з прокладенням тут залізничного полотна сполученням Гусятин – Станіславів.

Восени 1883 року розпочато, а до листопада 1884-го було завершено будівництво гілки залізної дороги Cхідно-Галицької частини трансверсальної залізниці — від Станіславова до Гусятина (через станції Хриплин, Палагичі, Нижнів, Чортків, Вигнанка, Копичинці) протяжністю 144 км. Перший вантажний потяг на лінії Станіславів – Бучач поїхав 1 листопада 1884 р., перший пасажирський – 15 листопада 1884 р.; до Гусятина – 31 грудня 1884 р. (радше 1 лютого 1885 р.) Регулярний рух почався з 1885 року.

Так засвідчує одна зі статей найпопулярнішого інтернет-порталу Вікіпедія.

Інші джерела – вже профільні, зокрема Львівської залізничної магістралі, дещо деталізують історичні дані.

Зокрема таке. На початку 1880-х років уряд Австро-Угорщини затверджує проект державної т. зв. Галицької трансверсальної залізниці, яка мала стати другим «транспортним коридором» між Краковом та Чадцем і російським кордоном в районі міста Гусятин на Тернопіллі. Загальна довжина залізниці мала скласти 768 км.

Основними станціями Галицької трансверсальної залізниці мали стати Живець, Суха-Бескидська, Новий Санч, Ясло, Коросно, Сянок, Загір’я (всі на території Польщі), Хирів, Самбір, Дрогобич, Стрий, Станіславів, Бучач, Чортків, Копичинці та Гусятин (Україна).

У кінці 1870-х років було розпочато проектування залізниці Станіславів – Гусятин. Будівництво цієї колії з самого початку планувалося за рахунок державного фінансування.

Колія мала пройти через Тисьменицю, Монастириська, Бучач, Чортків, Копичинці до Гусятина. Трасування та розробку проекту колії було доручено Юліусу Лотту, одному з найкращих інженерів австрійських залізниць. Остаточний проект затверджено на початку липня 1882 року, і 25 липня 1882 року фірма «Шварц» приступила до виконання будівельних робіт.

Залізничний рух між Станіславовом і Бучачем, як і засвідчує Вікіпедія, відкрито 1 листопада 1884 року, а до Гусятина перший потяг прибув 1 лютого 1885 року. Пасажирський потяг долав 148-кілометровий шлях від Станіславова до Бучача за 4 години 40 хвилин, вартість проїзду в ІІІ класі становила 1 гульден 20 крейцерів.

Для порівняння: поштовий диліжанс долав цю відстань за 8 годин, а проїзд у ньому коштував майже вчетверо дешевше.

Спершу на лінії курсував один потяг в напрямку Станіславів – Гусятин та у зворотному напрямку. У 1914 році по лінії курсувало вже три пари пасажирських поїздів.

Як засвідчують документи, Галицька трасверсальна залізниця відіграла значну роль під час Першої світової війни.

У цьому контексті і спливають пригоди бравого вояка Швейка – носія привабливого народного гумору, що зазнає безліч комічних пригод власне в Галичині (а чому б і не в нас у Чорткові?).

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