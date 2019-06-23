Маленьке Ріо-де-Жанейро на Тернопільщині

Фігури Христа Спасителя, подібні до всесвітньо відомої статуї в Бразилії, почали встановлювати і на Тернопільщині.

Автором ідеї та фундатором виступив відомий в краї аграрій, знаний господар, засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

«З нагоди 20-ліття з часу заснування нашої компанії, ми робимо такий подарунок в містах та селах, де компанія обробляє землю. – сказав на урочистій посвяті фігурок Іван Адамович. – Це наша вдячність людям за довіру та Богові за можливість працювати».

Перші дві статуї освятили в Козові та на повороті на Настасівську дорогу. Загалом до кінця року має бути встановлено ще 10 таких фігурок.