Тарас Юрик: “Зупинили 5 років назад, зупинемо й зараз”

Не вщухають емоції після призначення, а потім звільнення Портнова (головного юриста Януковича) з посади викладача у Національному університеті в м. Києві.

“На жаль, історія наша циклічна і ми не маємо права розсляблятися, бо ворог чекає, коли ми “дамо слабину”. П’ять років назад Україна пережила Революцію Гідності, втративши найкращих своїх синів, проте, здобувши правду і віру в європейське майбутнє. Тоді все почалося з студентських протестів. Сьогодні, ми знову бачимо, як молодь виходить на мітинги, аби висловити своє “НІ!” промосковській навалі” – коментує скандальні події народний депутат Тарас Юрик.

Сьогодні, за нашою країною спостерігає весь світ, ми продемонстрували, що ми сильна і самостійна держава. Зі своєю церквою, мовою, культурою та традиціями. Це все українці важко здобували не одне століття та утвердили за останні 5 років, цього прагнули і за це гинули наші предки. А тепер всі питання української іднтичної, проросійські сили ставлять під сумнів.

“На центральних каналах виступають лідери – “регіонали” і прихильники Путіна, диктують як нам жити, саме вони нині усіма силами хочуть знівелювати те, за що стояли люди на Майдані і те, що захищають наші хлопці на Сході. Під час Революції наше суспільство продемонтрувало силу та непохитність. Я переконаний, як тоді, так і зараз ми втримаємо державу та недопустимо реваншу” – підсумував нардеп Юрик.