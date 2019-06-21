Партія «Слуга народу» представила мажоритарників на всіх округах Тернопільщини. Що про них відомо

Стали відомі імена мажоритарників від партії «Слуга народу», яка була найбільшою інтригою цієї виборчої компанії.

Трохи раніше політсила оголосила список із 201 кандидата, де ми не зустріли прізвищ тернополян. Але знайшли п’ять кандидатів на одномандатних округах Тернопільщини, про більшість з них в інтернеті доволі скупі дані.

Округ №163 – Андрій Богданець, 35 років, заступник генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська», випускник Тернопільського національного економічного університету. Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2014 році вступив до лав БПСМОП «СІЧ», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві. Безпосередньо брав участь в антитерористичній операції. Перебував у районах проведення антитерористичної операції: в містах Слов’янськ, Дебальцеве, Курахово, учасник боїв в Піски Донецької області. Одержав статус учасника бойових дій.

Округ №164 – Ігор Василів, 39 років, підприємець. Навчався у ТНТУ за спеціальністю інженер-електрик. 2004-2006 рр. – працював інженером в компанії «Рідна марка». З 2006 року до сьогодні є суб’єктом підприємницької діяльності (ФОП Василів І.В.) Активний учасник Революції Гідності. У 2014 році був одним із засновників першого волонтерського Логістичного центру допомоги бійцям АТО в м. Тернополі. 2014-2018 – очолював Тернопільський осередок ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан». У 2015-2016 рр. брав активну участь в процесі реалізації реформи правоохоронної системи. У 2016 році був обраний в Раду громадського контролю НАБУ. 2016-2018 – член громадських рад при Укравтодорі, ГУ Нацполіції в Тернопільській області. Безпартійний.

Округ №165 – Володимир Кісілевич, 25 років, керуючий справами апарату (секретар) виконавчого комітету Колодненської ОТГ (Збаразький район). Закінчив ТНЕУ за спеціальністю “публічне управління”. Голова ГО «Футбольний клуб «Колодне». Вивчав богослів’я у Волинській православній богословській академії. Стажувався в Адміністрації президента.

Ігор Сопель, 44 роки, підприємець з Гусятинського району, керівник Федерації футболу Хоросткова, судячи з його сторінки у соцмережі, прихильник “95-го кварталу”.

Округ №167 – Володимир Гевко, 43 роки, кандидат економічних наук, підприємець. 1996–1999рр координатор з маркетингу благодійного фонду „Бізнес-Інкубатор Тернопільщини”. 1999-2000 рр начальник відділу маркетингу ВАТ „Тернопільський м’ясокомбінат”. 2002-2004 рр. – комерційний директор ТОВ „Тернопільська газета”. 2001р – до тепер директор навчально-консалтингової компанії „Профі-Центр”. Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері ТНТУ. 2015 р. очолив регіональну раду підприємців Тернопільщини. Член партії «БПП «Солідарність». Двічі балотувався до Тернопільської міської ради – у 2010 р. від партії «За Україну!», у 2015 р. від БПП.

Крім того, у команді Зе присутній уродженець Тернополя. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук (43 роки) народився у нашому місті. Він адвокат, доктор юридичних наук і професор. У грудні 2017 року президент Петро Порошенко дав Стефанчуку звання “Заслуженого діяча науки і техніки України”. У 2014 році був проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури. У 2018 і 2019 роках подавався на посаду судді Верховного суду. Як помічник співпрацював з народним депутатом від БПП Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем’єром Степаном Кубівим. У штабі Зеленського відповідав за розробку закону про референдум, народне вето, податкову систему. У виборчому списку “Слуги народу” пан Стефанчук має почесний другий номер.

Джерело: Терміново новини