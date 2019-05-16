Маловідомі замки Тернопільщини
Замки Тернопільщини — укріплені осідки володарів, що служили одночасно за житло й фортецю і виникли в середньовіччі, аби служити для захисту перед ворожими нападами.
Цього тижня відбулося відкриття туристичного сезону і саме з цієї нагоди благодійний фонд MagneticOne.Org хоче нагадати Вам про ще один проект “10 маловідомих замків Тернопільщини”.
Друзі, наша земля настільки багата на корисні копалини, водні ресурси тощо, що спершу у нас є на що подивитися, аніж їхати за кордон і кожна із місцевостей вражає на менше, ніж 7 чудес світу.
10 маловідомих замків Тернопільщини – це унікальні споруди, історичні пам’ятки, про які варто говорити та на які варто поглянути, аби переконатися, що прекрасне поруч з Нами.
Чому наголошуємо саме на них? Дуже просто: ці замки на межі занепаду, адже існують роками та поки вони, відреставровані ще є, знайдіть можливість, аби відвідати їх.
Готові відео Ви зможете переглянути на ютуб-каналі magneticOne.Org. Зокрема, це:
- Бережанський замок (м.Бережани),
- Бучацький замок (м.Бучач),
- Язловецький замок (Бучацький р-н, с.Язловець),
- Золотопотіцький замок (Бучацький р-н, смт. Золотий Потік),
- Кривченський замок (Борщівський р-н, с.Кривче),
- Підгорянські фортифікаційні мури (Теребовлянський р-н, с.Зеленче),
- Сидорівський замок (Гусятинський р-н, с.Сидорів),
- Токівський замок (Підволочиський р-н, с.Токи),
- Теребовлянський замок (м.Теребовля),
- Залозецький (Зборівський р-н, смт.Залізці)
Нагадаємо, що проект реалізовано спільно управлінням туризму ТОДА.