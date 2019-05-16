Маловідомі замки Тернопільщини

Замки Тернопільщини — укріплені осідки володарів, що служили одночасно за житло й фортецю і виникли в середньовіччі, аби служити для захисту перед ворожими нападами.

Цього тижня відбулося відкриття туристичного сезону і саме з цієї нагоди благодійний фонд MagneticOne.Org хоче нагадати Вам про ще один проект “10 маловідомих замків Тернопільщини”.

Друзі, наша земля настільки багата на корисні копалини, водні ресурси тощо, що спершу у нас є на що подивитися, аніж їхати за кордон і кожна із місцевостей вражає на менше, ніж 7 чудес світу.

10 маловідомих замків Тернопільщини – це унікальні споруди, історичні пам’ятки, про які варто говорити та на які варто поглянути, аби переконатися, що прекрасне поруч з Нами.

Чому наголошуємо саме на них? Дуже просто: ці замки на межі занепаду, адже існують роками та поки вони, відреставровані ще є, знайдіть можливість, аби відвідати їх.

Готові відео Ви зможете переглянути на ютуб-каналі magneticOne.Org. Зокрема, це:

Бережанський замок (м.Бережани),

Бучацький замок (м.Бучач),

Язловецький замок (Бучацький р-н, с.Язловець),

Золотопотіцький замок (Бучацький р-н, смт. Золотий Потік),

Кривченський замок (Борщівський р-н, с.Кривче),

Підгорянські фортифікаційні мури (Теребовлянський р-н, с.Зеленче),

Сидорівський замок (Гусятинський р-н, с.Сидорів),

Токівський замок (Підволочиський р-н, с.Токи),

Теребовлянський замок (м.Теребовля),

Залозецький (Зборівський р-н, смт.Залізці)

Нагадаємо, що проект реалізовано спільно управлінням туризму ТОДА.



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