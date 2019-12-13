В Університеті тікала з фізкультури, а зараз не уявляє свого життя без спорту. Тернополянка Наталя Тяжола у 2019 році виграла п’ять стартів «Гонки націй». Сьогодні дівчина працює тренером у престижному спортивному залі, веде власні онлайнмарафони схуднення, пропагує здоровий спосіб життя та не збирається зупинятися на досягнутому.



Поколінню Ї Наталя розповіла чому спорт сьогодні – це не мода, а стиль життя.

Сьогодні заняття у спортзалі – це вже мейстрім. Усі хочуть бачити гарне відображення у дзеркалі. Проте, так було не завжди. Наталю, як ти прийшла у зал? З чого усе почалося?

Згідна, що в теперішній час не ходити у зал – це неприпустимо. Навіть, протизаконно (сміється – авт.) А в часи, коли я ходила у школу, потім в університет, про тренування в залі ніхто чути не чув. І я, як всі «нормальні» дівчата, тікала з фізкультури, а на другому курсі університету навіть не могла отримати залік з цього предмету. Вперше я дізналась, що на світі є спорт і люди, які ним займаються, у 2009 р, коли зустріла свого чоловіка. Він для мене був прибульцем з іншої планети. Але ця ідея мене захопила на все життя.

Можливо, є якийсь момент, що змусив тебе професійно зайнятись спортом?

Ніколи не була спортивною. З 2009 року займалась на свіжому повітрі «для себе», як то кажуть. Відчуття, що я хочу отримувати від спорту не тільки задоволення і підтягнуте тіло, але й результат, з’явились трохи більше року тому.

Цього року ти активна учасниця «Гонки націй». Змагання, відверто кажучи, не для слабких. Як наважилася? Чи пам’ятаєш свої перші старти?

Це неможливо забути. Влітку 2018 мої друзі (а на той момент просто знайомі) запросили мене взяти участь у Гонці Нації в складі їхньої команди. В команді чотири хлопці і одна дівчина. Такі штуки я бачила тільки на телебаченні, але страшенно хотілось спробувати. Перші змагання – це були шок, вибух мозку і думки в голові – «я хочу ще!» Так і сталося. З того часу я не пропустила жодного старту по всій Україні і поки не планую пропускати.

2019 рік був дуже успішним для тебе. Що далі?

Цей рік змінив моє життя. По- перше, я нарешті виборола місце на п’єдесталі Гонки Нації (5 разів поспіль). Я повністю змінила свій підхід до спорту, до підготовки, до харчування і так далі. І це таки дало результати. В цьому році я зустріла знакових в моєму житті людей, які є однодумцями та великою підтримкою, а без цього ніяк.

Ти пропагуєш біг – сама бігаєш щодня, агітуєш інших. Що це дає?

Це дає дуже багато для мене. Я щоденно отримую повідомлення від людей, що саме завдяки моїм постам чи сторі в Інстаграмі, вони черпають мотивацію рухатись вперед, дякують за натхнення. Плюс, я працюю тренером, тому хочу бути для свої клієнтів найкращим прикладом. Насправді, зворотній зв’язок для мене дуже важливий, це мене наповнює.

Хто для тебе є прикладом, звідки береш мотивацію?

Не можу сказати, що маю конкретних людей, з яких беру приклад і яких хочу наслідувати. Та є такі, від яких я дуже багато вчусь, черпаю корисну інформацію. Моя ціль – бути кращою за себе вчорашню.

Нещодавно ти запустила онлайн-марафон схуднення. Які його основні умови, хто може бути учасником?

Онлайн марафон це, взагалі, окрема тема для розмови. Цю ідею я виношувала давно, вона не мала комерційного характеру, просто в якийсь момент я зрозуміла, що можу і хочу це робити. Так і сталось – захотіла і зробила. Вдячна всім, хто відгукнувся і підтримав мене в цих починаннях.

Учасником може стати кожен. Звичайно, я не можу залізти до вас в холодильник, але постійний потік корисної інформації від мене, колективна мотивація, дисципліна, творять чудеса. Люди, які ніколи в житті не снідали, за місяць проекту не уявляють свій день без такого важливого прийому їжі. Я щаслива.

Спорт і харчування – нероздільні. 70% успіху у схудненні – це правильне харчування. Тому часто дівчата вдаються до дієт. Дуже часто її плутають з ПП. Дієта – це не завжди здорово. Як віднайти золоту середину – між дієтою і здоров’ям?

Все вірно. Без обдуманого харчування заняття спортом або марні, або на результат треба чекати довго. Здорове збалансоване харчування – це не обмеження, не голодування, не дієта. Ну звичайно, готуючись до змагань, я дуже прискіпливо ставилась до всіх прийомів їжі, але мова йде про боротьбу за лишні грами, а не кілограми. Та людям, які не готуються до серйозних спортивних стартів це зайве. Їсти можна все, та не завжди і не в необмеженій кількості.

Як переконати людей, що здоровий спосіб життя – це не мода, а необхідність?

Мені, як тренеру, напевно, це робити легше, бо на прикладі своїх клієнтів я показую, як міняється життя людини, яка обирає спорт та здоров`я. А це все – від нормалізації прийомів їжі, стабілізації нервової системи, питного режиму, та й взагалі, відношення до життя та свого тіла. Живемо раз, всього один раз. Невже хочеться прожити життя в кволому, хворому тілі?

Головні умови, на твою думку, того, що людина скине зайву вагу і не буде набирати?

Бажання. «Я хочу важити стільки то, а не стільки я важу зараз». І все. Далі піде. Головне, це бажання. А далі секрет простий -– витрачати більше калорій, ніж ми з’їдаємо за день, надлишок калорій осідає на нашому тілі.

Ти багато радиш своїм підписникам в Інстаґрам чим харчуватись. Рецепти – власні чи ти десь їх береш?

Я не те щоб раджу, я ділюсь власним досвідом, тим, що випробувала на собі і це реально працює. Я ще та видумщиця. Можу з найпростіших продуктів щось смачненьке наколотити. Та часто, і з ютубу щось беру для себе. Але, в основному, роблю все по-своєму. Люблю експерименти на кухні.

Чому важливо тримати себе у формі? Твої поради тим, хто хоче «почати з понеділка», але той понеділок ніяк не наступить?

Ключове – життя дане нам один раз. Давайте проживати його в здоровому, красивому, підтягнутому тілі. Взагалі, спорт міняє наше ставлення до усіх речей, змушує наш мозок працювати по-іншому. На цю тему я зараз читаю цікаву книгу, і те, про що я вже говорила раніше – науково підтверджено. Тому не гайте часу, ніколи не пізно почати. Для цього треба так мало, насправді!