Дерев’яні дзвіночки тернопільських дверей

Я не впевнена на сто відсотків, що саме дзвіночки були праобразом цих деталей, проте вони мають ряд подібностей.

У будь-якому випадку ці тендітні дерев’яні деталі симпатичні та варті уваги. Зверніть увагу на їхню різноманітність, те, як у кожному окремому випадку змінюється форма, наповненість дещицями.

Ці дзвіночки знайдете на дверях вулиць Гетьмана Сагайдачного, Олени Кульчицької, Дивізії Галичина та Руській. Звісно, вони аж ніяк не єдині у місті, тож шукайте!

Анна Золотнюк.

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