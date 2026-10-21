У Тернополі презентували фільм про підпільницю ОУН Людмилу Фою

У Тернополі відбулася прем’єра першої серії історичного циклу «Невідомі» — документального фільму «Людмила Фоя». Стрічку показали 19 жовтня у культурно-мистецькому центрі «Світлиця» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Фільм створив продакшен документального кіно «Сектор Правди» в межах кіномарафону «Синьо-жовта стрічка».

Стрічка розповідає про Людмилу Фою — діячку ОУН та УПА, яка брала участь у складній шпигунській грі проти радянських спецслужб. Автори фільму прагнуть відкрити маловідомі сторінки української історії та розповісти про боротьбу за незалежність України.

До створення кінороботи долучилися студенти кафедри театрального мистецтва ТНПУ. Уляна Тарасевич зіграла Людмилу Фою, Єлизавета Євсєєва стала ведучою фільму, а Тарас Кучма взяв участь у знімальному процесі.

На прем’єрі стрічку представили режисер Максим Онанко та продюсер Володимир Ханас. Зйомки фільму відбувалися на Тернопільщині.

Історичний цикл «Невідомі» створили за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Мистецтво в кадрі».

Про прем’єру повідомила громадська організація «Тернопільська Кінокомісія».