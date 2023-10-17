Малий бізнес Тернопільщини сплатив до бюджетів громад понад 671 млн грн єдиного податку

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки.

Так, упродовж 9 місяців цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 671,7 млн грн єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. За січень-вересень цього року вони сплатили 492,1 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на майже 31 млн гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за 9 місяців понад 179,6 млн грн єдиного податку.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання – платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.