На Тернопільщині неповнолітня відмовила 30-річному і він її почав шантажувати

Верховний суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду залишив без змін вирок Тернопільського апеляційного суду від 8 лютого 2023 року щодо Ігоря Ц.

Як встановлено Теребовлянським районним судом, майже рік – із 2020-го до 2021 року – 30-річний житель одного з сіл Теребовлянського району Ігор Ц. погрожував неповнолітній Н. розіслати односельцям її порнографічні фотографії, що зберігав у своєму мобільному телефоні. Причиною переслідування стала відмова дівчини підтримувати з ним близькі стосунки.

12 серпня 2021 року, під час приватного листування зі знайомим у месенджері “Viber” Ігор Ц. відправив йому декілька зображень неповнолітньої потерпілої Н. При цьому обвинувачений усвідомлював, що чинив неправильно, оскільки в одному з повідомлень написав, що певно це є кримінальною справою.

Вироком Теребовлянського районного суду від 21 листопада 2022 року Ігоря Ц. було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 301-1 КК України (умисне зберігання без мети збуту чи розповсюдження дитячої порнографії) та ч. 3 ст. 301-1 КК України (розповсюдження дитячої порнографії). За сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим (ч. 1 ст. 70 КК України), йому визначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей. На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням і встановлено іспитовий строк терміном на 3 роки із покладенням обов’язків, визначених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

До відома: санкція ч. 1 ст 301-1 КК України передбачає покарання у виді: арешту – строком від 3-ох до 6 місяців, обмеження волі – до 5 років або позбавлення волі на строк від 2-ох до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років.

ч. 3 ст. 301-1 КК України тягне за собою позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3-ох років.

Вироком Тернопільського апеляційного суду від 8 лютого 2023 року апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та на підставі статей 69, 70 КК України Ігореві Ц. остаточно призначено покарання у виді 3-ох років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей.

Не погодившись із судовим рішенням, засуджений Ігор Ц. подав касаційну скаргу, в якій просив вирок Тернопільського апеляційного суду скасувати та призначити новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції. Вважав, що суд безпідставно не звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням із застосуванням ст. 75 КК України.

За результатом касаційного розгляду Верховний Судвирок Тернопільського апеляційного суду від 8 лютого 2023 року залишив без змін, а касаційну скаргу засудженого Ігоря Ц. – без задоволення.