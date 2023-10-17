У Тернополі мешканці громади віком від 55 років можуть пройти безкоштовну діагностику

Понад два роки успішно реалізовується проєкт безкоштовного профілактичного медичного обстеження «Check-up діагностика» для жителів Тернопільської громади віком 55-70 років.

За цей час на базі Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру відповідні медичні обстеження отримали тисячі пацієнтів громади, з яких 48% особи, які працюють та ще 10% – мають інвалідність.

Як зазначає директор лікувально-діагностичного центру Петро Левицький, check-up – це регулярний медичний огляд, глибокий, комплексний та з врахуванням віку, статі й генетичних особливостей. Мета чекапу – виявити захворювання на ранній стадії та запобігти розвитку ускладнень. З початком повномасштабної війни можливість обмеження за цією програмою отримали не лише жителі Тернопільської громади, але й внутрішньо переміщені особи віком 55-70 років.

Відповідно до віку (55-60-65-70 років) та статі (чоловіки, жінки) розроблений спеціальний алгоритм обстеження. Чекап обов’язково містить:

спеціалізовану консультацію фахівців: кардіолог, невропатолог, офтальмолог, ЛОР, хірург, дерматолог, акушер-гінеколог та інші;

проведення лабораторних досліджень (загальні та біохімічні аналізи);

інструментальне та апаратне обстеження роботи органів і систем.

Отримані дані обстежень вносяться в електронну медичну карту пацієнта, а завдяки обстеженню організму лікарі мають можливість:

оцінити ризики розвитку хвороби;

скласти персональну програму запобігання захворювання;

обрати оптимальну схему лікування для уникнення ускладнень;

організувати медичний супровід та професійне спостереження пацієнтів з хронічними захворюваннями;

розробити ефективну програму реабілітації.

Базова програма комплексної діагностики триває два дні.

Прийом пацієнта проходить у формі бесіди з лікарем, де вказується мета діагностики, симптоми, що турбують, індивідуальні особливості організму тощо.

Діагностику можна пройти на базі відділення превентивної медицини КП «Тернопільський міський лікувально діагностичний центр» (вул. Руська, 47). Запис пацієнтів на програму проводиться за телефоном – (097) 157 16 17.