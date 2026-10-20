Світло невідомо коли, воду планують подавати до вечора: Андрій Смаглюкм про ситуація у Кременці

У Кременці енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання після російської атаки. Точний час повернення світла наразі невідомий. Воду в центральній частині міста та районі цукрового заводу поки подають із резервних резервуарів.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк у зверненні до громади 20 жовтня.

За його словами, енергетики працюють на всіх місцях пошкоджень. Водночас наразі ніхто не може назвати точний час відновлення електропостачання.

Щодо водопостачання, то воду продовжують подавати з резервних резервуарів у центрі міста та в районі цукрового мікрорайону.

За попередньою інформацією, резервне живлення для подачі води планують підтримувати до 19:00 20 жовтня. Мешканцям, яким потрібно запастися водою, міський голова радить орієнтуватися на цей час.

Про подальші зміни обіцяють повідомляти додатково.