Масштабні пожежі сухої трави на Тернопільщині: загроза екосистемам та безпеці громадян
Протягом минулої доби, 25 лютого 2025 року, на Тернопільщині зафіксовано 14 пожеж сухої трави на відкритих територіях. Ці займання створювали серйозну загрозу для лісосмуг, житлових будинків та господарських споруд.
• с. Синьків, Заліщицька ТГ, Чортківський район
Пожежа сухої трави на площі 0,5 га.
• с. Золотий Потік, Золотопотіцька ТГ, Чортківський район
Займання сухої трави на площі 1 га.
• с. Калагарівка, Гримайлівська ТГ, Чортківський район
Пожежа сухої трави на площі 3 га.
• с. Заставче, Підгаєцька ТГ, Тернопільський район
Займання сухої трави на площі 1 га.
• с. Зелений Гай, Заліщицька ТГ, Чортківський район
Пожежа сухої трави на площі 0,03 га.
• смт. Підволочиськ, Тернопільський район
Займання сухої трави на площі 0,005 га
• м. Бережани, Тернопільський район
Пожежа сухої трави на площі 0,1 га.
• Білокриниця, Кременецька ТГ, Кременецький район
Займання сухої трави на площі 2 га.
• смт. Гусятин, Чортківський район
Пожежа сухої трави на площі 0,0002 га.
• с. Вільховець, Саранчуківська ТГ, Тернопільський район
Займання сухої трави на площі 0,05 га.
• с. Золотники, Золотниківська ТГ, Тернопільський район
Пожежа сухої трави на площі 0,4 га.
• с. Червень, Підгаєцька ТГ, Тернопільський район
Займання сухої трави на площі 2 га.
• м. Заліщики, Чортківський район
Пожежа сухої трави на площі 0,01 га.
• с. Озерна, Озернянська ТГ, Тернопільський район
Займання сухої трави на площі 2 га.
Загалом, з початку року зафіксовано 56 випадків пожеж на відкритій території на загальній площі понад 39 га.
З кожним днем кількість пожеж на відкритих територіях зростає. Спалювання сухої трави не лише нищить екосистему та родючі ґрунти, але й загрожує життю людей, тварин і може призвести до масштабних неконтрольованих пожеж.
🔥 Вітер та суха погода роблять вогонь некерованим. Навіть невелике займання може спричинити катастрофічні наслідки – вогонь здатний поширитися на лісові масиви, житлові будинки, господарські споруди.
⚖ Пам’ятайте! Спалювання сухої рослинності є забороненим законом та передбачає адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.
⛔ Не будьте байдужими! Якщо ви помітили загоряння, негайно телефонуйте 101!
Кожен з нас несе відповідальність за безпеку своєї громади та збереження природи. Зупинимо підпали разом!
💙💛 Бережімо наш рідний край! 🚒