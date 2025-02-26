Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та середньої освіти на 2025-2026 навчальний рік.

Це означає, що право на першочергове зарахування до шкіл та садочків закладів дошкільної та середньої освіти мають ті діти, які зареєстровані на території обслуговування цієї школи чи дитячого садка.

Території обслуговування закріплені, зокрема, за 39 дошкільними навчальними закладами та 39 закладами загальної середньої освіти Тернопільської міської ради.

До слова, з 1 березня у Тернополі розпочнеться електронна реєстрація та прийом документів для зарахування дітей у заклади освіти.