Рентген (цифрова рентгенографія). Флюорографія чи рентген?
Ми звикли вважати, що рентген – це небезпечно. «Зайвий раз опромінюватися не буду», «часто робити рентген не можна», «мене нічого не болить», – так ми звикли говорити, але ж насправді це не так.
Цифрова рентгенографія – це один з найбезпечніших, точних і швидких методів діагностики органів, кісток і м’яких тканин. Найсучасніше обладнання в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» дозволяє при мінімальному опроміненні та за короткий час отримати знімки високої якості.
За допомогою рентгену можна виявити всі захворювання, починаючи від найменших змін у структурі органів та систем і закінчуючи онкологією.
Переваги рентгенографії:
- висока якість знімків;
- швидкість проведення дослідження;
- проводиться без спеціальної підготовки пацієнта;
- безпека за рахунок низького променевого навантаження;
- можливі консультації суміжних спеціалістів щодо результатів обстеження;
Та все ж показання для рентгену обов’язково потрібно узгодити з лікарем, для цього мають бути вагомі клінічні покази.
Ми звикли обирати флюорографію, адже це дешевше. При флюорографії використовується набагато менше рентгеноплівки, саме тому зображення в рази менші. Зрозуміло, що розширене зображення рентгену дозволяє розглянути та дослідити порушення значно краще.
При флюорографії більше променеве навантаження на противагу рентгену на обладнанні новітнього зразка в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».
У яких випадках призначають рентген ?
- вивихи і переломи;
- захворювання органів грудної клітки;
- захворювання суглобів і хребта;
- захворювання нирок і сечовидільної системи;
- підозра на онкологію ;
- захворювання ендокринної системи;
- захворювання шлунково – кишкового тракту;
- різної патології органів отоларингологічної системи.
ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ РЕНТГЕНУ
Щоб провести стандартне дослідження органів грудної клітки, черепа, кісток, кінцівок та грудного відділу хребта спеціальної підготовки не потрібно.
Рекомендується обмеження по прийому їжі для проведення досліджень шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, попереково-крижового відділу хребта та кісток тазу. Під час запису пацієнту пояснюють схему підготовки до цих досліджень. Перед дослідженням потрібно буде зняти з тіла всі металеві предмети (прикраси, годинники) і зайвий одяг (залежно від області обстеження). Сама діагностика триває 5-10 хвилин, після чого пацієнту видається готовий знімок із заключенням лікаря.
Під час проведення обстеження в Оксфорд Медікал Ви можете бути впевнені у абсолютній безпеці і високій ефективності.
За детальною інформацією звертайтесь за тел.: (068)752 52 52 та (0352) 52 52 52.
Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5, проспект С.Бандери 41.
Без вихідних!
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