Рентген (цифрова рентгенографія). Флюорографія чи рентген?

Ми звикли вважати, що рентген – це небезпечно. «Зайвий раз опромінюватися не буду», «часто робити рентген не можна», «мене нічого не болить», – так ми звикли говорити, але ж насправді це не так.

Цифрова рентгенографія – це один з найбезпечніших, точних і швидких методів діагностики органів, кісток і м’яких тканин. Найсучасніше обладнання в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» дозволяє при мінімальному опроміненні та за короткий час отримати знімки високої якості.

За допомогою рентгену можна виявити всі захворювання, починаючи від найменших змін у структурі органів та систем і закінчуючи онкологією.

Переваги рентгенографії:

висока якість знімків;

швидкість проведення дослідження;

проводиться без спеціальної підготовки пацієнта;

безпека за рахунок низького променевого навантаження;

можливі консультації суміжних спеціалістів щодо результатів обстеження;

Та все ж показання для рентгену обов’язково потрібно узгодити з лікарем, для цього мають бути вагомі клінічні покази.

Ми звикли обирати флюорографію, адже це дешевше. При флюорографії використовується набагато менше рентгеноплівки, саме тому зображення в рази менші. Зрозуміло, що розширене зображення рентгену дозволяє розглянути та дослідити порушення значно краще.

При флюорографії більше променеве навантаження на противагу рентгену на обладнанні новітнього зразка в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

У яких випадках призначають рентген ?

вивихи і переломи;

захворювання органів грудної клітки;

захворювання суглобів і хребта;

захворювання нирок і сечовидільної системи;

підозра на онкологію ;

захворювання ендокринної системи;

захворювання шлунково – кишкового тракту;

різної патології органів отоларингологічної системи.

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ РЕНТГЕНУ

Щоб провести стандартне дослідження органів грудної клітки, черепа, кісток, кінцівок та грудного відділу хребта спеціальної підготовки не потрібно.

Рекомендується обмеження по прийому їжі для проведення досліджень шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, попереково-крижового відділу хребта та кісток тазу. Під час запису пацієнту пояснюють схему підготовки до цих досліджень. Перед дослідженням потрібно буде зняти з тіла всі металеві предмети (прикраси, годинники) і зайвий одяг (залежно від області обстеження). Сама діагностика триває 5-10 хвилин, після чого пацієнту видається готовий знімок із заключенням лікаря.

Під час проведення обстеження в Оксфорд Медікал Ви можете бути впевнені у абсолютній безпеці і високій ефективності.

За детальною інформацією звертайтесь за тел.: (068)752 52 52 та (0352) 52 52 52.

Пацієнтів приймають за адресою: м. Тернопіль, вул.С.Качали,5, проспект С.Бандери 41.

Без вихідних!

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