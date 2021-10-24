Мешканця Тернопільщини підозрюють у викраденні дитини

Прикмети розшукуваних:

Нечаєва Вікторія – вік – 9 місяців, ріст – 60-70 сантиметрів, волосся світле.

Лукач Юрій – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці. До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.