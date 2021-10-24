Мешканця Тернопільщини підозрюють у викраденні дитини
Поліція Львівщини розшукує зловмисника, причетного до викрадення 9-місячної дитини. Також правоохоронці встановлюють місцеперебування самої дитини.
Співробітниками поліції Львівщини розшукується малолітня Нечаєва Вікторія Олександрівна, 05.01.2021 р.н., мешканка Львова.
Як попередньо встановили правоохоронці, дитина могла бути викрадена. А також встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 22.04.1990 р.н., мешканець селища Підволочиськ Тернопільської області.
Прикмети розшукуваних:
Нечаєва Вікторія – вік – 9 місяців, ріст – 60-70 сантиметрів, волосся світле.
Лукач Юрій – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці. До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.