На Тернопільщині при будівництві мосту практично замуровують пенсіонерку на власному подвір’ї

Через будівництво мосту в Струсові, місцеву мешканку, яка живе поруч, практично замуровують на власному подвір’ї.

Ремонтні роботи мосту, що знаходиться на трасі Н-18 проводять ще з минулого року. Саме тоді з’ясувалося, що конструкція аварійна та потребує капітального відновлення. Зараз роботи знаходяться на завершальному етапі, тут триває влаштування тротуарів, бордюрів та бар’єрного огородження.

Все було б добре, якби таке будівництво не завдавало проблем людям. Адже з цієї ж дороги здійснюється заїзд на подвір’я до пані Романи (прізвище відомо редакції). Під час проведення будівництва підходів до мосту дорогу підняли і встановили бордюр, що унеможливлює заїзд. Тепер тут почали облаштовувати відбійники, які взагалі не дозволять жінці та її родичам в’їхати чи виїхати з власного помешкання.

Пані Романа вже пенсіонерка, нещодавно перенесла інсульт і потребує постійного догляду. Каже, що ніякі дозвільні документи ніколи не підписувала. Тому, якщо документи з її згодою десь і є, то вони підроблені.

Газета