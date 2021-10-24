Завтра на Тернопільщині 94 населені пункти будуть без світла

ВАТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що 25 жовтня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

з 09-00 до 13-00 год.: м. Тернопіль, вул. Д. Галицького 16, 18, 22, 26, 28; вул. Л. Українки 17, 19

з 09-00 до 17-00 год.: Бережанський РЕМ: м. Бережани (вул. Львівська, Гайова), с. Божиків, с. Лапшин

з 09-30 до 16-30 год.: Борщівський РЕМ: с. Сковятин, с. Шишківці, с. Худиївці, м. Борщів (частково), с. Кудринці

з 09-00 до 16-00 год.: Бучацький РЕМ: м. Бучач, с. Новосілка, с. Беремяни, с. Жнибороди

з 09-00 до 17-00 год.: Гусятинський РЕМ: м. Копиченці, с. Козина, с. Постолівка, м. Хоростків (вул. Веселенького, Мирна, 17вересня, Коцюбинського, Гагаріна, Ювілейна, Лисенка, Торгова, Бічна, Дружби, Чорновола, Незалежності, кн. Володимира)

з 09-00 до 18-00 год.: Гусятинський РЕМ: м. Копиченці (вул. Весела, Молодіжна, Ясна, Словацького, Довга, Гусятинська)

з 10-00 до 16-00 год.: Заліщицький РЕМ: с. Поділля, с. Городок

з 09-00 до 17-00 год.: Збаразький РЕМ: смт. Вишнівець (вул. Грушевського, Почаївська, Миру), с. Травневе., м. Збараж (вул. Д. Галицького, Стефаника, Петлюри)

з 10-00 до 17-00 год.: Зборівський РЕМ: м. Зборів, с. Оліїв, с. Вертелка

з 10-00 до 17-00 год.: Козівський РЕМ: с. Славне, с. Козова (Банк “Аваль”, Ресторан «Подолянка», РайСТ, ТзОВ Львівхолод, ФГ Діброва, ФОП Бедзіс, ПП Альбіон АК), с. Конюхи

з 09-00 до 17-00 год.: Кременецький РЕМ: с. Катеринівка, х. Мокре, с. Будки, с. Лідихів, м. Кременець (вул. Корнії, Сільська)

з 09-10 до 17-10 год.: Лановецький РЕМ: м. Ланівці (вул. Незалежності, Набережна, Тернопільська, Волинська, Листопадова, Богайчука, Лугова, Січ. Стрільців, Східна, Садова, Драгоманова, Шкільна, Грушевського, Ювілейна, Вишнева, Берегова), с. Молотків, с. Нападівка, с. Борсуки, с. Огризківці, с. Іванківці, с. Бережанка, с. Грибова, с. Загірці, с. Оришківці, с. Люлинці, с. Буглів, с. Лопушне, с. Москалівка, х. Дубина, с. Михайлівка, с. В.Куськівці, с. Влащинці, с. Ванжулів, с. Мартишківці, с. Снігурівка, с. Верещаки (частково, Ферма «Айова»), с. Борщівка, с. Якимівці, с. Осники с. Вербовець

з 09-00 до 17-00 год.: Монастириський РЕМ: с. Діброва, с. Горожанка, м. Монастириська (вул. Т.Г.Шевченка, І.Франка, Хвильового, Л.Українки, Січових Стрільців, В.Великого, Галицька, Долішня), с. Криниця

з 10-00 до 17-00 год.: Монастириський РЕМ: м. Монастириська (вул. Мазепи)

з 09-00 до 17-00 год.: Підволочиський РЕМ: с. Староміщина, с. Дорофіївка, с. Щаснівка, с. Пальчинці, с. Чернилівка, с. Оріховець, с. Качанівка, с. Поплави, с. Текліївка, с. Магдаліївка, с. Остап’є, с. Старий Скалат, с. Хмелиська, с. Полупанівка

з 09-00 до 17-00 год.: Підгаєцький РЕМ: с. Білокриниця

з 09-00 до 16-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Кобиловолоки, с. Дружба, с. Деренівка

з 09-00 до 17-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Маловоди, смт. Микулинці

з 09-00 до 17-00 год.: Тернопільський РЕМ: с. Настасів, с. Плотича, с. Чистилів, с. Ангелівка

з 08-00 до 17-00 год.: Чортківський РЕМ: м. Чортків (вул. Київська, Середня, Броварова, Підгірна, Залізнична, Бердо), с. Звиняч, с. Вел. Чорнокінці, с. Росохач

з 09-00 до 17-00 год.: Шумський РЕМ: с. Угорськ, с. Соснівка.



