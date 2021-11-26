Московський патріархат розширює свої володіння на Тернопільщині

УПЦ МП при наявності власного бізнесу розширює свої володіння у Почаєві.



На початку листопада поточного року депутати Почаївської міської ради прийняли рішення про надання Почаївській Свято-Успенській Лаврі дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0264 га (під уже існуючою каплицею) у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій у м. Почаїв по вул. Возз’єднання 8, про що опубліковано на офіційному сайті міської ради.

Втім цього разу апетити УПЦ МП зросли – у Почаївській Лаврі хочуть розширити бізнес (можливо збудувати нові захисні рубежі) та зайнятись розробкою надр. Монахи просять надати їм в оренду земельну ділянку площею 0,3400 га «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами в м. Почаїв». Як саме будуть розпоряджатись та що саме планують видобувати з українських надр московські ченці наразі не повідомляють.

Тернопіль НАЖИВО!