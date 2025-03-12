Музей чи багатоповерхівка? У Чорткові можуть продати важливу для громади будівлю

Чортківська районна рада 13 березня планує виставити на аукціон будівлю на вул. Зелена, 3. Це приміщення має значну історичну цінність для міста: тут розташована редакція районної газети «Голос народу», а раніше діяв музей. Чортківська міська рада виступає проти продажу та пропонує передати будівлю у комунальну власність.

Що загрожує громаді?

Якщо будівлю придбає приватний інвестор, її можуть знести, а на цьому місці збудувати багатоповерхівку. Це призведе до:

▪️ проблем із паркуванням та перевантаженням інженерних мереж;

▪️ можливої загрози для сусідньої публічної бібліотеки – пам’ятки архітектури місцевого значення;

▪️ втрати приміщення для редакції газети та майбутнього краєзнавчого музею.

Позиція міської ради

Керівництво Чортківської міської ради вже провело переговори з районною радою. Місто пропонує передати будівлю громаді, щоб розмістити в ній:

🏛 краєзнавчий музей, де можна експонувати цінні артефакти Чортківщини;

📰 редакцію газети «Голос народу», щоб вона продовжувала свою роботу.

Для цього міська влада офіційно звернулася до районної ради з відповідним листом.

Чи можливий компроміс?

Районна рада оцінила будівлю у 7,5 млн грн та планує використати ці кошти на власні потреби. Місто запропонувало субвенцію у розмірі 2 млн грн для передачі приміщення, але поки порозуміння не досягнуто.

При цьому міський бюджет не має можливості викупити будівлю за 7,5 млн грн, адже ці кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ (закупівлю дронів) та ремонт реабілітаційного відділення для ветеранів війни.

Чи вдасться громаді відстояти історичну будівлю – залежить від рішень, які будуть ухвалені найближчим часом.