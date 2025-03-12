Незламність і пам’ять: у дружини загиблого захисника народився син

8 березня, у весняний сонячний день, дружина українського Героя Олександра Катинського – Поліна – народила сина. Хлопчик з’явився на світ із вагою 4 кг 50 г та зростом 54 см.

На жаль, його батько, молодший сержант ЗСУ Олександр Катинський, не встиг обійняти свою дитину. Напередодні свого 30-річчя він віддав життя за Україну.

«Його подвиг і самовідданість назавжди залишаться в нашій пам’яті, а народження сина – це продовження його життя», – кажуть рідні.

Герой, що захищав Україну

Олександр Катинський став на захист Батьківщини 26 лютого 2022 року, вступивши до лав місцевої тероборони в Чорткові. Згодом служив кулеметником у 105-й окремій бригаді ТрО ЗСУ. 31 січня 2024 року він загинув у бою на Сумщині.

Син Олександра виросте, знаючи про подвиг свого батька. Його життя – це продовження історії Героя, який боровся за