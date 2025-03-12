Знову горе на Тернопільщині. На війні загинув Микола Хамар

Знову біль і смуток у наших серцях… Бережанська громада втратила ще одного Героя, повідомляє міська рада. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Миколи ХАМАРА.

Микола ХАМАР народився 18 грудня 1977 року в с. Посухів. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3. Згодом проходив строкову військову службу. Працював на підприємствах та в організаціях м. Бережани, таких як «Агропостач», «Агропромтехніка» та в лісовому господарстві.

Вірний син Батьківщини Микола ХАМАР призваний до лав ЗСУ 25.05.2024 року.

ХАМАР Микола Ігорович (18.12.1987 р. – 08.03.2025 р.), навідник танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону військової частини А5001 героїчно загинув 08 березня 2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії на позиціях н. п. Покровськ, Донецької області.

В смутку та горі залишились мати, сестри та бабуся.

Зустріч тіла загиблого Героя Миколи ХАМАРА відбудеться завтра, в четвер, 13 березня приблизно о 11:30 год . Кортеж з тілом буде рухатися вулицями Бережан – Тернопільська, Замкова, Руська, Шевченка до його родинного обійстя на вулиці Валова орієнтовно між 11:30 год та11:40 год.

Чин похорону розпочнеться на родинному обійсті Миколи на вул. Валова, 10А о 12:00 год. Прощання з Героєм відбудеться в Храмі Святого Володимира по вул. Шевченка приблизно о 13:00 год. Після похорону кортеж з тілом Героя вирушить до с. Посухів, де відбудеться коротка церемонія прощання на подвір’ї бабусі, де Микола провів своє дитинство (приблизно 14:00 год).

Для охочих попрощатись з Героєм від Храму Святого Володимира до с. Посухів буде прямувати автобус.

По завершенні церемонії прощання чин похорону вирушить до православної Церкви Святого архістратига Михаїла с.Посухів.

Похоронять Героя на кладовищі с. Посухів.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!