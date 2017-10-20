Ми не закриваємо дитячий садочок № 5, – обіцяє мер Чорткова

Володимир Шматько: “Ми не закриваємо дитячий садочок № 5! Шукаємо компромісне рішення для створення нормальних умов дітям в період опалювального сезону”

Саме це питання розглядалось на виїзному засіданні виконкому, що пройшло на базі дитячого дошкільного навчального закладу № 5. Приводом для комісійного розгляду питання “Про початок опалювального сезону в закладах освіти, зокрема, в садочку № 5” стало обговорення проблеми, спричиненої аварійною ситуацію на лінії тепломережі, через яку подається тепло в дитячий садочок № 5. Ділянка пошкодження близько 150 м, охоплює вулиці Синенького, Пігути і територію скверика біля міської поліклініки.

Одна з причин пошкодження труби — це її зношеність, бо на цій ділянці жодного разу не проводилась заміна тепломережі. Друга причина — відсутність коштів на ремонт тепломережі у КП теплових мереж “Тернопільтеплокомуненерго”, що знаходиться в обласному підпорядкуванні.

На жаль, старе проблемне коло, яке переходить із одного опалювального сезону в інший — мільйонні борги і збитки ставить під загрозу початок опалювального сезону не лише в області, а й в країні загалом. Оскільки підприємство теплових мереж має заборгованість, відповідно йому не подаються ліміти газу від енергопостачальника.

Протягом року підприємство не проводило жодних робіт по заміні тепломереж, мотивуючи тим, що не мають коштів через несплату населення за спожитий газ.

Зважаючи на всі обставини, міський голова Володимир Шматько ініціював проведення виїзного засідання виконкому за участі членів виконкому, керівників депутатських фракцій, працівників управління освіти, колективу ДНЗ № 5.

Проблема, що виникла перед початком опалювального сезону вимагала широкого обговорення та прийняття конструктивного рішення: як бути з опаленням цього садочку.

Володимир Петрович запропонував можливі варіанти вирішення даного питання.

Зокрема, перше – це заміна труби за кошти міського бюджету з відповідної заміною пошкодженого дорожнього покриття, друге — будівництво власної котельні (за попередніми підрахунками вартість складатиме близько 1,5 млн. грн.) третій варіант — це розселення дітей разом із усім персоналом дитсадка на період опалювального сезону у вільні приміщення дошкільних навчальних закладів № 1, № 9.

Володимир Шматько: “Я наголошую, що якщо ми приймемо рішення щодо переселення дитячого дошкільного навчального закладу, це ні в якій мірі не вплине на кадрову політику. Жоден працівник не буде скорочений, ДНЗ буде збережено”.

Також очільник міста довів присутнім інформацію щодо розрахунків по тепломережі у навчальних закладах міста.

Аналізуючи минулий опалювальний сезон 2016-2017 років (з жовтня по квітень), то на садочок № 5 (площа 503,4 кв м) з міського бюджету на опалення закладу витрачено 291 513,72 грн. У порівнянні з іншими закладами освіти, зокрема, днз № 3 при площі 1081,7 кв. м — сума витрат склала 296 989,31 грн, ДНЗ №7 при площі 1939,1 кв. м — 488 623,89 і т.д.

Тобто, затрати на опалення у приміщенні з меншою площею (ДНЗ № 5) в рази більше, ніж у інших навчальних закладах.

Впродовж засідання учасники зібрання активно обговорили питання порядку денного, висловили свої пропозиції та узгодили прийняти остаточне рішення на наступному засіданні виконкому після проведення додаткових консультацій і розрахунків.