Унікальну туристичну карту-схему Гусятина створила семикласниця Анастасія Комарніцька

Туристичну карту-схему Гусятина, де по геоданих зроблено розмітку вулиць, а також позначено визначні місця, створила учениця 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин Комарніцька Анастасія під керівництвом вчителя географії Ковальчука М. А.

Ця робота зайняла чимало часу в учениці. Адже потрібно було спочатку сфотографувати будівлі та споруди містечка, потім їх намалювати, враховуючи масштаб та їхнє розміщення на площині, зробити підписи до них. Але наполегливість та бажання краще пізнати рідне селище принесли свої плоди. Гадаємо, ця карта –схема може стати неабияким путівником для туристів, які бажають ближче познайомитись зі славним містечком Гусятин.