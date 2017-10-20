43 проекти пройшли до голосування на Громадський бюджет у Тернополі, 23 – забраковано. Про це повідомляють у міській раді.

Другий рік поспіль у Тернополі реалізовується Громадський бюджет – проект, на який тернополяни подають ідеї, які, на їх думку, повинні бути реалізовані за кошти міського бюджету. На реалізацію проектів у 2018 року тернополяни подали 66 проектів на загальну суму понад 39 млн. грн.: 32 малих та 34 великих. Найбільше проектів подано у сфері житлово-комунального господарства, спорту, освіти та культури.

Зокрема, подано проект «Допоможи малюку народитися здоровим», який передбачає купівлю медичного обладнання, проект з «Влаштування майданчика для пляжних видів спорту у парку «Топільче»», встановлення «Пам’ятника вчителю», проект з розвитку мережі міні-притулків для тварин «Вірні друзі», придбання соціального таксі, встановлення у місті електрозаправок, автоматизованої системи оплати за відвідування атракціонів в парках Тернополя тощо.

Згідно з Положенням, після подання проектів, Номінаційний комітет Громадського бюджету повинен озвучити висновки профільних управлінь та розглянути проекти на дотримання вимог Положення, зокрема, щоб проект мав загальноміський характер та був загальнодоступним, не мав комерційності та був реалізований на базі комунальних приміщень чи міських земель, а реалізація проектів повинна належати до компетенції Тернопільської міської ради. У підсумку розгляду проектів до голосування допушено 43 проекти, два проекти об’єдналися в один, 20 – відхилено та ще рішення по двох проектах буде винесено сьогодні на черговому засіданні Номінаційного комітету.

З 24 жовтня до 7 листопада триватиме голосування за ті проекти, які допущені до голосування, на сайті pb.rada.te.ua та у ЦНАПі. Причому проголосувати цього року тернополяни, згідно з новим Положенням, зможуть лише один раз за великий проект та один раз – за малий. У підсумку голосування ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу виділених коштів будуть реалізовані у 2018 року.

До слова, загальний кошторис Громадського бюджету на 2018 рік складає 9 млн. 400 тис. грн.