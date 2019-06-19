Митрополит Епіфаній прибуде на Тернопілля, аби вшанувати пам’ять борців за Україну

У суботу, 29 червня 2019 року, в урочищі Зімно неподалік села Бодаки Збаразького району вшанують пам’ять борців за Україну. Біля символічної могили героям Української Повстанської Армії панахиду відслужить предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній.



75 років тому на цьому місці відбувся останній бій 48-х героїв УПА з Бодаків, Лоз та інших сіл Вишнівеччини. Торік в урочищі Зімно освятили каплицю і відновлену символічну могилу.



Початок богослужіння – о 10 год.

Запрошуємо молитовно вшанувати пам’ять борців за Україну.