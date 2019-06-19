У зоні АТО загинув Олександр Ляшок з Тернопільщини
Про це повідомляється на офіційній сторінці 35-ї ОБМП у Facebook.
“З сумом і болем повідомляємо про важку втрату в нашій родині морпіхів. Сьогодні, 19 червня, під час обстрілу зі сторони противника від множинних осколкових поранень загинув наш бойовий побратим, навідник відділення морської піхоти матрос Ляшок Олександр Іванович”, — зазначено в повідомленні.
Відомо, що Олександр Ляшок героїчно загинув під Новотроїцьким Донецької області. У бригаді ж розповідають — він, попри молодий вік, був справжнім морпіхом.
“Він був веселим товаришем, вірним другом, молодим, завзятим, сильним духом чоловіком, якому назавжди залишиться 24 роки… Ти справжній морпіх, ти — в наших серцях і з нами в строю, спочивай із миром, воїне”, — йдеться в дописі про загибель бійця.