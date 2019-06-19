Помітивши розширені вени на ногах, варто перевірити їх стан

Люди, у яких хворі вени, чим тільки не лікуються: розтирають ноги настоянками, змащують маззю або гелем, п’ють таблетки, роблять масаж і носять компресійні панчохи. Все це приносить лише тимчасове полегшення. Але коли лікар пропонує операцію – людина не наважується. В уявленні багатьох людей хірургічне лікування варикозно розширених вен пов’язане з наркозом, рясною кровотечею, безліччю перев’язок, тривалим лікарняним і нескінченними походами в поліклініку. Однак лікарі сьогодні часто використовують сучасні технології, завдяки яким пацієнт відразу повертається до звичного способу життя.

Як лікують варикозну хворобу?

На сьогоднішній день активно застосовується сучасне малоінвазивне втручання – ендовенозна лазерна коагуляція, яка проводяться всередині судин. За допомогою лазерної коагуляції можна закрити вену будь-якого діаметру практично без розрізів, а значить, без крові і лімфатичних набряків, синців і шрамів. Пацієнт через кілька годин після операції повертається до звичного способу життя. Важливо, що при цих втручаннях ймовірність ускладнень, що супроводжують відкриту операцію, мінімальна.

Як підготуватися?

Лікар попередньо направить вас на спеціальне УЗД судин, яке називається дуплексне ангіосканування вен. При варикозній хворобі уражаються поверхневі вени. Через недостатність клапанів і слабкість венозних стінок вони розширюються, в них накопичується кров, і за допомогою УЗД можна визначити, чи потрібна операція.

До ендовенозної лазерної коагуляції пацієнту не треба готуватися. Лазерна коагуляція виконується під місцевою анестезією.

Чому варикозна хвороба частіше зустрічається у жінок?

Захворювання вен діагностують у кожної другої людини, але деякі дослідження стверджують, що порушення є практично у 70 відсотків людей. Дійсно, серед пацієнтів більшість складають жінки, хоча після 50-60 років їх починають «наздоганяти» чоловіки. Схильність до захворювань вен у слабкої статі обумовлена ​​генетикою, гормональної активністю, вагітністю і пологами. Коли майбутня мама виношує дитину, у неї підвищується тиск у венах малого тазу і переходить на вени ніг. Має значення і те, що жінки більш схильні до набору зайвої ваги.

На ногах виникла венозна сіточка. Якщо її прибрати, вона може з’явитися знову?

Поява судинної сіточки – це відображення гормонального фону. Сіточку можна прибрати, але під час вагітності, після пологів вона часто з’являється знову. Запобігти її виникненню складно, тому що вона обумовлена ​​слабкістю венозних стінок. Щоб зміцнити судини, потрібно обмежити застосування гормональних протизаплідних засобів, не курити, приймати контрастний душ, займатися плаванням, виходити на пробіжки.

Сіточку видаляють лазером?

Дослідження довели, що склеротерапія набагато ефективніша, ніж лазерне лікування. В основну вену спеціальною голкою вводиться речовина, що склеює судину, – склерозант. Потім місце уколу притискається на деякий час еластичним бинтом або компресійним панчохою – і зірочка йде.

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