На Бучаччині розпочав діяльність ягідний кооператив, який повністю змінить філософію заробітку на землі

Наприкінці березня на Бучаччині заснували сільськогосподарський кооператив «Домашня ягода», а вже у неділю, 4 березня, відбулися перші зустрічі його учасників у селах Пишківці та Цвітова.

Спеціалізація кооперативу – ягідництво. Об’єднавшись, селяни вирощуватимуть малину, ожину, полуницю, лохину, обліпиху, гарбузи. «Домашня ягода» гарантує учасникам об’єднання збут продукції, організує тренінги із ягідництва, компенсує частину витрат на посадковий матеріал.

Голова кооперативу «Домашня ягода» Іван Лепак каже, люди, які зважилися посадити невеликі плантації ягід на свої земельних ділянках, збільшать дохід у 10-15 разів в порівнянні з традиційним використанням земель.

– Це – об’єднання рівних учасників, які займаються певним видом господарської діяльності. Його мета – полегшити роботу, здешевити вартість придбання продукції чи посадкового матеріалу. Об’єднавшись, селяни матимуть чималу партію продукції, а так, звісно, набагато легше виходити на ринок. Перевага кооперативу – не лише у гарантованому збуті, члени стануть учасникам тренінгів з догляду та обробітку ягідників, отримають агрономічний супровід з питань боротьби зі шкідниками та хворобами, матимуть можливість скористатися спеціальними пропозиціями щодо придбання саджанців та допоміжного обладнання, – зазначає Іван Лепак.

Голова «Домашньої ягоди» наголошує, мета ягідного кооперативу – змінити філософію використання власних земельних ділянок. Іван Лепак каже, на ягідництві можна у десяток разів більше заробити, аніж, наприклад, на вирощуванні картоплі.

На територію фермерського господарства «ГАДЗ» днями завезено італійське обладнання для виготовлення джемів, соків, пюре. Є домовленість про те, що господарство може закупляти продукцію в учасників кооперативу.

Сільські ради також підтримуватимуть ініціативу розвитку ягідництва, зазначає голова Трибухівської ОТГ Олег Ковдрин.

– У сільській раді працює робоча група, яка буде займатися підтримкою кооперативного руху. За попередніми даними, ми пропонуємо відшкодовувати 50 % посадкового матеріалу, який придбають члени об’єднання, – розповідає Олег Ковдрин.

Кооператив «Домашня ягода» запрошує долучатися усіх, хто бажає працювати самостійно на власних земельних ділянках й отримувати хороший дохід. Деталі за телефоном: 0970387833.