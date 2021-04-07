На Террнопільщині кисневої підтримки потребує понад 1000 пацієнтів з COVID-19, продовжує хворіти понад 10 000 людей

На Тернопіллі тривожна статистика із коронавірусом б’є усі попередні «рекорди». Так, на амбулаторному та стаціонарному лікуванні зараз перебуває 10034 осіб з COVID-19.

Як розповідають в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА, в закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 1487 осіб, серед них – 1469 дорослих та 18 дітей.

«З них 1043 – з підтримкою киснем (кисневі маски та концентратори), 24 – на апараті ШВЛ. Всього на кисневій підтримці – 1043 осіб, що на 3,1% більше, ніж за попередню добу», — кажуть в Управлінні.

Ліжковий фонд під COVID-19 становить 2383 ліжко-місць. Вільні під COVID-19 станом на сьогодні – 986. Кількість ліжко-місць всього по лікувальних закладах області – 4766.