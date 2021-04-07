Тернополю на замітку: як Боярка відмовилася від централізованого опалення

Тема переходу міста з централізованого на індивідуальне опалення з року в рік «на слуху» в тернополян. Влада переконує, що для переходу потрібно спеціальний дозвіл від столичної влади, що все не так легко та просто, не вигідно тощо. Люди побоюються, що їм самостійно доведеться нести усі видатки за перехід.

Ми продовжуємо аналізувати як відбувався перехід із ЦО на індивідуальне в інших містах України аби зрозуміти реальний стан справ. Вже розповіли про досвід Тростянця. Сьогодні аналізуємо перехід на ІО Боярки.

«У Боярці заплановано відключити міські котельні та повністю відмовитися від централізованого опалення. Про це повідомив Боярський міський голова Олександр Зарубін.

Необхідність такого кроку в мерії пояснюють економічною недоцільністю функціонування існуючої системи централізованого опалення. Влада міста запевняє, що централізоване опалення немає майбутнього.

«Ми проаналізували вартість централізованого та індивідуального опалення, а також видатки на утримання котелень. Майже половина споживачів впродовж попередніх років вже відмовилися від централізованого теплопостачання та перейшли на індивідуальне опалення. Тепер на часі завершення цього процесу. Адже окрім економічної недоцільності утримання котелень маємо ще й розбалансованість та критичне зношення міської системи централізованого теплопостачання.

Під час опалювального сезону через старі комунікації відбуваються значні втрати тепла. Наші котельні практично гріють землю, доки тепло дійде до споживача. У зв’язку з підвищенням вартості газу абоненти отримують платіжки з космічними цифрами, але сплата від населення не покриває видатків комунального підприємства на подачу тепла. Все це змушує нас шукати шляхи вирішення проблеми»,- коментував ситуацію міський голова Боярки Олександр Зарубін.

При Боярській міській раді створили штаб з відключення в місті централізованого опалення.

«Ми запрошуємо боярчан, хто ще користується централізованим опаленням, але має намір перейти на індивідуальне, звертатися до штабу. Процес переведення на індивідуальне опалення ми бачимо так: у кожному під’їзді багатоквартирного будинку створюється ініціативна група з кількох жителів. Вони отримують у штабі листи-погодження та йдуть з ними до усіх мешканців свого під’їзду. За умови 100-відсоткового підписання листів усіма жителями будинку, цей будинок отримує фінансування на виготовлення проектної документації та на заміну газових стояків, які проходять по всіх кухнях будинку.

Хочу наголосити, що таке фінансування буде надаватися мешканцям будинків у порядку подачі звернень. Хто перший звертається, той отримує першочергове фінансування від Боярської міської ради».

До слова, питання встановлення індивідуального опалення у багатоквартирних будинках щороку стає все більш актуальним. Дедалі частіше дана проблема перетворюється на головний сюжет подій у мережі Інтернет та у ЗМІ. Переходять не лише невеликі містечка, а й великі міста.

Далі буде…

Сергій Сліпий