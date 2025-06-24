Під прицілом контролю: на Тернопільщині за 5 місяців анульовано майже 500 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном

Станом на 1 червня 2025 року в Тернопільській області анульовано 494 ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюновими виробами. Про це повідомила податкова служба області.

Зокрема, припинено дію:

268 ліцензій на алкоголь , з них: 206 — за заявами самих підприємців; 16 — за несплату чергового платежу; 26 — у зв’язку зі скасуванням держреєстрації; 16 — за факти реалізації без акцизних марок; 4 — за зберігання необлікованої продукції.

226 ліцензій на тютюнові вироби , з яких: 197 — анульовано за заявою; 10 — за несплату; 17 — через припинення діяльності; 2 — через порушення у сфері обліку та реалізації.



Окремо анульовано 2 оптові ліцензії:

на торгівлю етиловим спиртом;

на реалізацію алкоголю (зокрема пива) для малих виробників.

У податковій нагадують: причинами анулювання можуть бути як добровільна відмова суб’єкта господарювання, так і виявлені порушення — відсутність маркування, зберігання необлікованого товару або недотримання ліцензійних вимог.

Фахівці наголошують: системна робота з очищення ринку підакцизної продукції триває і має на меті витіснення недобросовісних гравців та створення рівних умов для легального бізнесу.