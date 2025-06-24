Під прицілом контролю: на Тернопільщині за 5 місяців анульовано майже 500 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном
Станом на 1 червня 2025 року в Тернопільській області анульовано 494 ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюновими виробами. Про це повідомила податкова служба області.
Зокрема, припинено дію:
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268 ліцензій на алкоголь, з них:
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206 — за заявами самих підприємців;
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16 — за несплату чергового платежу;
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26 — у зв’язку зі скасуванням держреєстрації;
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16 — за факти реалізації без акцизних марок;
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4 — за зберігання необлікованої продукції.
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226 ліцензій на тютюнові вироби, з яких:
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197 — анульовано за заявою;
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10 — за несплату;
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17 — через припинення діяльності;
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2 — через порушення у сфері обліку та реалізації.
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Окремо анульовано 2 оптові ліцензії:
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на торгівлю етиловим спиртом;
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на реалізацію алкоголю (зокрема пива) для малих виробників.
У податковій нагадують: причинами анулювання можуть бути як добровільна відмова суб’єкта господарювання, так і виявлені порушення — відсутність маркування, зберігання необлікованого товару або недотримання ліцензійних вимог.
Фахівці наголошують: системна робота з очищення ринку підакцизної продукції триває і має на меті витіснення недобросовісних гравців та створення рівних умов для легального бізнесу.