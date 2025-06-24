13:48 | 24.06.2025
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Під прицілом контролю: на Тернопільщині за 5 місяців анульовано майже 500 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном

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Станом на 1 червня 2025 року в Тернопільській області анульовано 494 ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюновими виробами. Про це повідомила податкова служба області.

Зокрема, припинено дію:

  • 268 ліцензій на алкоголь, з них:

    • 206 — за заявами самих підприємців;

    • 16 — за несплату чергового платежу;

    • 26 — у зв’язку зі скасуванням держреєстрації;

    • 16 — за факти реалізації без акцизних марок;

    • 4 — за зберігання необлікованої продукції.

  • 226 ліцензій на тютюнові вироби, з яких:

    • 197 — анульовано за заявою;

    • 10 — за несплату;

    • 17 — через припинення діяльності;

    • 2 — через порушення у сфері обліку та реалізації.

Окремо анульовано 2 оптові ліцензії:

  • на торгівлю етиловим спиртом;

  • на реалізацію алкоголю (зокрема пива) для малих виробників.

У податковій нагадують: причинами анулювання можуть бути як добровільна відмова суб’єкта господарювання, так і виявлені порушення — відсутність маркування, зберігання необлікованого товару або недотримання ліцензійних вимог.

Фахівці наголошують: системна робота з очищення ринку підакцизної продукції триває і має на меті витіснення недобросовісних гравців та створення рівних умов для легального бізнесу.

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